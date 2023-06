"Depuis 25 ans, le public a 25 ans" : comment le festival Marsatac s'est adapté aux tendances musicales du moment

C'est Aya Nakamura qui clôt dimanche soir la 25e édition du festival Marsatac, à Marseille. Un rendez-vous désormais bien installé et qui a toujours su s'adapter, avec un public jeune et une programmation très actuelle.

Dans le parc Borély de Marseille, la programmation essentiellement francophone du festival Marsatac se promène entre hip-hop et électro. Les organisateurs ont invité cette année Hamza, Gazo, Tiakola, Aya Nakamura, Ascendant Vierge... uniquement des noms susceptibles d'attirer un public jeune. C'est la fierté de Béatrice Desgranges, qui a fondé le festival et en est toujours la directrice : "On fait des études de public tous les ans, et depuis 25 ans le public de Marsatac a 25 ans !"

Alex Stevens et Mathieu Fonsny, reconnus pour leur travail à Dour (le festival le plus apprécié en Belgique), sont les artisans de la programmation depuis cinq ans. Ils se sont bien fondus dans l'esprit de Marsatac : "On a envie que les nouvelles générations profitent des festivals comme on l'a fait. Le moment du premier festival avec les potes, cela a été un passage important dans la vie, pour nous. Et c'est comme ça qu'on pense le festival."

Illustration de cet état d'esprit : la nouvelle génération du rap marseillais s'affiche sur une scène spéciale.