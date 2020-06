De Iggy Pop à NTM, notre sélection de sept maxis vinyls et 45 tours à s'offrir au Disquaire Day 2020

Le Disquaire Day 2020 se tient samedi 20 juin avec quelques semaines de retard dûes à la pandémie. Voici les sept formats courts qu'on aimerait bien s'offrir. Lequel vous ferait plaisir?

Le Disquaire Day se déroule cette année dans un contexte particulier. Fragilisés par des mois de grèves des transports et de pandémie, les 300 petits disquaires indépendants que compte la France attendent la fête du vinyl comme une bouffée d'oxygène. Elle constitue en effet leur deuxième meilleur chiffre d'affaires avec celui de la période des fêtes de fin d'année.



En raison du coronavirus, la date du rendez-vous a dû être aménagée cette année : le Disquaire Day était prévu le 18 avril, il a été repoussé au 20 juin. Trois autres dates internationales décidées par le Record Store Day aux Etats-Unis complèteront la fête les 29 août, 26 septembre et 24 octobre.



En attendant samedi 20 juin, nous avons sélectionné sept 45 tours et maxis vinyl qui nous ont tapé dans l'oeil. S'ils vous plaisent, n'hésitez pas à les pré-commander chez vos disquaires préférés : cette année, c'est exceptionnellement possible afin d'éviter la cohue, distanciation oblige.





Iggy & The Stooges "Russia Melodia" (45T)

Le 45T "Russia Melodia" de Iggy Pop & The Stooges édité pour le Disquaire Day 2020. (REVENGE RECORDS) Peu avant la sortie de Raw power, le troisième album des Stooges au printemps 1973, Iggy Pop et son groupe d’alors constitué des frères Asheton et de James Williamson, partent en tournée. Ils profitent d’une halte à domicile à Detroit pour enregistrer des démos destinées à devenir leur 4e album. Ils sont alors à leur summum de sauvagerie et de séduction, ce qui n’empêchera pas Columbia de les éjecter plus tard la même année. On connaissait l’album I’m sick of you et le maxi du même nom avec Tight Pants et Scene of the Crime, mais ce 45T comprend cette fois le titre She Creatures of Hollywood Hills en face B. En bonus, la pochette qu’on a bien envie d’encadrer au mur et le vinyl de couleur.





113 "113 Fout la merde" feat Thomas Bangalter (Maxi)

La pochette façon promo de "113 fout la merde" featuring Thomas Bangalter, édité à l'occasion du Disquaire Day 2020. (SONY) Morceau titre du second album du groupe de rap français 113 paru en 2002, 113 Fout la Merde est un hymne discoïde produit par Dj Mehdi sur lequel figure Thomas Bangalter, la moitié de Daft Punk, et sa voix passée au vocoder. Ce maxi édité à l'époque uniquement en promo qui contient, en plus de l’originale, des versions dub, a capella et instrumentale, était jusqu’ici une rareté s’échangeant au prix fort sur Discogs. En voici donc la première version grand public.





Bob Dylan "The Ballad of a Thin Man" (45T)

La pochette du 45 Tours "Ballad of a Thin Man" et "Just Like Some Thumb's Blues", paru uniquement en France en 1966 et réédité à l'identique pour le Disquaire Day 2020. (COLUMBIA) Extraits de l'album Highway 61 Revisited (1965), les imérissables singles The Ballad of A Thin Man et Just Like Tom Thumb’s Blues ont fait l'objet en 1966 d'un 45 tours sorti uniquement en France. Ce qui en fait un vrai collector même si les originaux n'atteignent pas des sommes stratosphériques. En voici en tout cas une réédition à l'identique pressée à l'occasion du Disquaire Day, dont on aime beaucoup la pochette pour le look tellement classe et actuel du Zim.





Thylacine "Singles 2" (Maxi)

La pochette d''Anatolia' de Thylacine. (INTUITIVE RECORDS) Entre ses deux derniers albums, le jeune musicien électronique angevin Thylacine a composé le single Versailles à l’invitation du château de Versailles, en se servant comme base de travail de tous les bruits du lieu patiemment enregistrés: serrures, craquements du parquet, mécanismes d’horlogerie, clavecins… Une méthode rééditée en Turquie pour le single Anatolia. On retrouve ces deux morceaux singuliers, augmentés du puissant War Dance, sur cette exclusivité du Disquaire Day 2020.





Magma et Chassol "Session Unik" (45 T)

La pochette du 45T de la Session Unik enregistrée à la Maison de la Radio en 2020 entre le groupe Magma et le musicien Chassol, édité pour le Disquaire Day 2020. (ADAMI ET FIP) Voici une rencontre au sommet entre deux formations d’avant-garde, Magma, flambeau du rock progressif et du jazz rock depuis les années 70, et l’électron libre Chassol, pianiste inventeur des "ultrascores", à la croisée de la musique et du cinéma. Cette collaboration unique comprenant deux titres (Zombies Part 1 et 2) a été enregistrée à la Maison de la Radio en début d’année puis gravée aussitôt en vinyl, dans le cadre des Session Unik en partenariat avec le Disquaire Day et l’Adami. Ce 45 tours est édité à 300 exemplaires numérotés et vendus en exclusivité pour les 10 ans du Disquaire Day.





NTM "Passe Passe le Oinj" (Maxi)

La pochette du Maxi single "Pass Pass le Oinj" du Suprême NTM. (SONY) Pour fêter les 25 ans de la sortie de l’album Paris Sous les Bombes (1995), Sony propose une réédition du maxi single contenant les titres Pass Pass Le Oinj et Paris Sous les Bombes. Une version limitée et numérotée à 100 exemplaires avec un vinyl couleur vert “weed” qu'il est interdit de fumer.





Malik Djoudi "Remixes" (Maxi)