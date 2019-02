Bientôt un film sur la vie de David Bowie... mais sans sa musique ?

A peine annoncé, le film sur David Bowie crée la polémique. Duncan Jones, le fils du chanteur mort en 2016 des suites d'un cancer, a affirmé que les producteurs n’auraient pas le droit d’utiliser la musique de son père. Selon le site américain Deadline, le tournage du long-métrage intitulé Stardust devrait débuter en juin 2019 et porter sur la tournée américaine de Bowie en 1971. C'est l'acteur et chanteur Johnny Flynn qui incarnera la star.

"Je ne dis pas que ce film ne se fera pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je dis que, dans l’état actuel des choses, ce film ne contiendra aucune musique de papa, et je ne peux pas imaginer que cela change. Si vous voulez voir un film biographique sans sa musique ou la bénédiction de [sa famille], cela appartient au public", écrit Duncan Jones sur Twitter.

Im not saying this movie is not happening. I honestly wouldn't know.

Im saying that as it stands, this movie won't have any of dads music in it, & I can't imagine that changing. If you want to see a biopic without his music or the families blessing, thats up to the audience.