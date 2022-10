Atteint d'une maladie neurologique, le célèbre chef d'orchestre Daniel Barenboim renonce à ses engagements à venir

Daniel Barenboim est le directeur musical de l'Opéra d'Etat de Berlin et de son orchestre, la Staatskapelle, depuis trois décennies et sous contrat jusqu'en 2027. Le chef de légende a annoncé son intention de se mettre en retrait de ses activités dans les prochains mois.

Le légendaire pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim a annoncé mardi soir être atteint d'une "maladie neurologique grave" et se mettre en retrait de ses activités dans les prochains mois.

"Fierté et tristesse"

"C'est avec un mélange de fierté et de tristesse que j'annonce aujourd'hui que je prends du recul par rapport à certaines de mes activités de spectacle, en particulier les engagements de direction, pour les mois à venir", écrit le maestro israélo-argentin sur Twitter.

"Ma santé s'est détériorée au cours des derniers mois et on m'a diagnostiqué une grave maladie neurologique", annonce Daniel Barenboim, âgé de 79 ans. "Je dois maintenant me concentrer autant que possible sur mon bien-être physique", ajoute le maestro israélo-argentin qui avait déjà dû annuler en février et avril des engagements en raison de problèmes de santé. Sa direction de L'Anneau du Nibelung de Richard Wagner à l'Opéra national, prévue pour son 80e anniversaire le 15 novembre, avait aussi été récemment annulée.

Chef de légende

Né en Argentine, ce chef de légende a débuté sur la scène internationale en tant que pianiste à l'âge de 10 ans, avant de devenir un chef d'orchestre de premier plan. Il a notamment créé une fondation et un orchestre chargés de promouvoir la coopération entre les jeunes musiciens d'Israël et des pays arabes.