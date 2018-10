Culture : un film et une comédie musicale rendent hommage à Queen

Chaque soir, au Casino de Paris, des spectateurs viennent voir la comédie musicale We will rock you, qui rend hommage au groupe Queen. Créée à Londres il y a douze ans, elle a fait le tour du monde et séduit 16 millions de personnes. Véritable bête de scène, Freddie Mercury a fait de Queen un groupe à part. Plus de 300 millions d'album ont été vendus, leurs clips étaient délirants et leur inventivité était remarquable sur le plan musical.

Le comédien Rami Malek incarne Freddie Mercury

La chanson Bohemian Rhapsody valait bien un film. Le film, réalisé par Bryan Singer raconte les débuts et la montée en puissance de Queen. Premières amours, premiers succès, premiers déboires...Et une vraie performance pour Rami Malek, le comédien qui incarne Freddie Mercury. En 1985, Freddie Mercury apprend qu'il est malade du sida. Il meurt six ans plus tard, laissant derrière lui un répertoire que ses millions de fans ont bien l'intention de faire vivre le plus longtemps possible.

Le JT

Les autres sujets du JT