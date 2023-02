Victoires de la musique classique 2023 : ce qu’il faut savoir sur la 30e édition qui se déroule le 1er mars

30e Victoires de la Musique Classique ce mercredi : en compétition, les jeunes révélations et de véritables stars comme Nemanja Radulovic, Bertrand Chamayou, ou Barbara Hannigan. En deuxième partie, un Best of reviendra sur les meilleurs moments de l'histoire de ces cérémonies

Les Victoires de la Musique Classique vont célébrer leur 30e édition ce mercredi 1er mars. La cérémonie présentée par Stéphane Bern, retransmise en direct sur France 3 et France Musique depuis l’Auditorium de Dijon, démarre à 21 heures. Qui sont les musiciens nommés ? Qui sont les invités ? Que verra-t-on pour les 30 ans ? Franceinfo vous résume ce qu’il faut savoir.

Comment se déroule la cérémonie ?

Stéphane Bern présentera la soirée de remise des trophées, rythmée par les performances des musiciens en compétition et celles des artistes invités. Dans les coulisses, le journaliste Clément Rochefort recueillera dans son "Bar de France Musique" les réactions des artistes sur un ton plus informel. Comme l'année dernière, un numéro d’ouverture consacré à la danse est confié à Mehdi Kerkouche, chorégraphe issu du hip-hop, mais très marqué par la musique classique.

Sur le plan musical, la soirée est conçue avec l'Orchestre Dijon Bourgogne dirigé pour l'occasion par Debora Waldman. Cette brillante cheffe brésilienne, élevée en Israël, est jusqu'en 2026 la directrice musicale de l'Orchestre national d'Avignon-Provence, ce qui fait d'elle la première femme à la tête d'un orchestre national permanent français.

Que fait-on pour les 30 ans des Victoires classiques ?

A leur début en 1985, les Victoires de la musique incluent le classique et c'est en 1994 qu'est créée une cérémonie distincte. Pour célébrer leurs 30 ans, un Best of sera diffusé à l'issue de la cérémonie. On pourra y revivre les meilleurs moments avec quelques séquences notamment consacrées à des musiciens d'exception ou aux stars internationales. On retrouvera aussi ces artistes aujourd'hui incontournables qui ont été révélés par les Victoires, comme Renaud et Gautier Capuçon (en 2000 et en 2001), Jean Rondeau (en 2015), Patricia Petibon (en 1998) ou Sabine Devieilhe (en 2013). Parmi les musiciens qui ont marqué son histoire on retrouvera trois grandes voix de l'art lyrique - Natalie Dessay, Roberto Alagna et Karine Deshayes – dans une séquence, et des pianistes comme Bertrand Chamayou et Alexandre Tharaud ou encore Nicholas Angelich qui nous a quittés le 18 avril 2022.

Quels sont les artistes invités ?

La soirée alterne les performances des artistes nommés et celles des invités, à commencer par la star Jakub Józef Orliński. Le contre-ténor, jusqu'ici fidèle au baroque, défend ces temps-ci, en tournée, un répertoire de mélodie polonaise (19e et 20e siècles) qu'il a proposée dans son dernier disque Farewells. La soprano Faustine de Monès interprètera elle, avec le Quatuor Ardeo, une pièce de musique contemporaine de la grande compositrice finlandaise Kaija Saariaho. Autres musiciens invités, le chef d'orchestre Jean-Christophe Spinosi avec son Ensemble Matheus et la Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique pour une séquence annoncée comme spéciale.

La compétition : qui sont les nommés parmi les artistes confirmés ?

Barbara Hannigan, Raphaël Pichon, Lea Desandre, Alexandre Kantorow… On retrouve les plus grands noms du classique et de l'opéra en compétition dans les différentes catégories des artistes confirmés.

Côté soliste instrumental, le pianiste Bertrand Chamayou, figure des Victoires s'il en est (il en a déjà remporté quatre, toutes catégories confondues), côtoie le violoniste star Nemanja Radulovic, qui mène une double carrière, avec son orchestre de chambre Double Sens et comme récitaliste. Face à eux, la violiste Lucile Boulanger est réputée autant pour le répertoire baroque aux côtés d'ensembles de référence, que pour son ouverture au contemporain et aux collaborations originales comme celle avec le chorégraphe hip-hop Mourad Merzouki.

Pour la Victoire artiste lyrique, la compétition promet des moments forts en voyant s’opposer trois chanteuses au parcours très affirmé : la mezzo-soprano Lea Desandre, 30 ans, Révélation artiste lyrique aux Victoires de la Musique classique en 2017, affrontera Barbara Hannigan, abonnée aux exploits tantôt en cheffe d’orchestre tantôt en soprano et Marina Viotti, mezzo franco-suisse ayant débuté sa carrière... dans le heavy métal.

Si, cette année, trois femmes concourent donc dans la catégorie artiste lyrique, aucune ne pourra être récompensée dans la catégorie Compositeur. Trois artistes masculins y sont nommés : Benjamin Attahir, également violoniste et chef d'orchestre, Philippe Leroux, deux fois honoré du prix "Coup de coeur musique contemporaine" 2017 et 2018 de l'Académie Charles Cros ainsi que Fabien Waksman, talentueux compositeur roubaisien. Les trois dernières années, la Victoire avait été attribuée aux compositrices Camille Pépin en 2020, Betsy Jolas en 2021 et Kaija Saariaho en 2022.

Reste la catégorie Enregistrements, soumise au vote du public – c'est une nouveauté pour cette 30e édition - où l'on retrouve de très grandes figures du classique : Bertrand Chamayou, Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion, et Alexandre Kantorow, lauréat du très prestigieux prix Tchaïkovski.



Les nommés Soliste instrumental

. Lucile Boulanger, viole de gambe

. Bertrand Chamayou, piano

. Nemanja Radulovic, violon

Les nommés Artiste lyrique

. Lea Desandre, mezzo-soprano

. Barbara Hannigan, soprano

. Marina Viotti, mezzo-soprano

Les nommés Compositeurs

. Benjamin Attahir - Layal, pour violon et orchestre (création / Allemagne)

. Philippe Leroux - L’annonce faite à Marie, opéra (création / France)

. Fabien Waksman - L’île du temps, concerto pour accordéon et orchestre symphonique (CD Warner Classics J’ai deux amours)

Les nommés Enregistrements

. Vingt regards sur l’enfant Jésus, Messiaen, Bertrand Chamayou - Erato

. Matthäus-Passion, Johann-Sebastien Bach -Pygmalion, Raphaël Pichon, S. Devieilhe, L. Richardot S. Degout - Harmonia Mundi

. Concertos pour piano n°1 & 2, Saint-Saëns, Alexandre Kantorow - Bis

La compétition : quels sont les nommés dans les catégories Révélations ?

Tournée avant tout vers la transmission, la cérémonie des Victoires classiques leur donne toute son attention : ce sont les étoiles de demain, ces jeunes talents qui trouvent dans la catégorie Révélations un beau tremplin pour leur future carrière.

Dans la catégorie Révélation soliste instrumental, sont en lice trois musiciens déjà expérimentés. A 28 ans, le violoncelliste Aurélien Pascal, Révélation classique de l'ADAMI en 2013, a déjà gravé plusieurs disques dont un consacré en grande partie à Zoltan Kodali, All'ungherese, salué par la presse.

Au même âge, le clarinettiste Joë Christophe a déjà joué sous la direction de chefs tels Simon Rattle et Alain Altinoglu et enregistré un premier disque personnel de répertoire français et anglais. Son autre plaisir, jouer du jazz, du kletzmer ou même de la musique gitane.

Le plus jeune en compétition est Théo Ould, présenté à 24 ans, comme "l'un des représentants les plus prometteurs de la nouvelle génération d'accordéonistes". Son univers est classique mais il collabore aussi avec de compositeurs d'aujourd'hui comme Régis Campo, Thomas Gubitsch et Philippe Hersant.

La catégorie Révélation artiste lyrique est plus féminine, opposant une soprano, une mezzo et un baryton.

Ancienne violoniste, la soprano Alexandra Marcellier a déjà connu le frisson de chanter au Carnegie Hall de New York et a effectué un remplacement au pied levé, en 2021, dans le rôle-titre de Madame Butterfly à l'Opéra de Monte-Carlo.

La mezzo-soprano est Marine Chagnon, qui cumule l'expérience de l'Académie Jaroussky et de l'Académie de l'Opéra de Paris, grâce à laquelle elle enchaîné plusieurs rôles. Son premier disque de mélodies suédoises a été distingué par la critique.

Le public des Victoires découvrira enfin le baryton Edwin Fardini : Révélation classique de l'Adami en 2019, il s'est déjà produit à la Scala de Milan dans le rôle de Pâris dans Roméo et Juliette et chante régulièrement en formation dans L'Archipel, l'ensemble qu'il a cofondé.

Comme l'année dernière, on retrouve en 2023 la catégorie Révélation chef d'orchestre, qui récompense la direction de jeunes talents. Les candidats ont tous déjà de sérieux bagages : Prix spécial au Concours international des chefs d'orchestre de Besançon (véritable graal) en 2019, Victor Jacob est actuellement Directeur musical de l'Orchestre national de Lyon des jeunes, mais dirige régulièrement des phalanges nationales en France et à l'étranger. Comme Sora Elisabeth Lee, actuellement cheffe assistante de l'Orchestre de Paris auprès de Klaus Mäkelä. Ou encore Lucie Legay, troisième en lice, qui a également enregistré un disque de répertoire français avec une nouvelle version du Carnaval des animaux de Saint-Saëns.



Les nommés Révélation soliste instrumental

. Joë Christophe, clarinette

. Théo Ould, accordéon

. Aurélien Pascal, violoncelle

Les nommés Révélation artiste lyrique

. Marine Chagnon, mezzo-soprano

. Edwin Fardini, baryton

. Alexandra Marcellier, soprano

Les nommés Révélation Chef d’orchestre

. Victor Jacob

. Sora Elisabeth Lee

. Lucie Leguay