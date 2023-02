L'orchestre Victor Hugo de Franche-Comté offre un final en beauté à La Folle Journée de Nantes

À l'occasion de la 29e édition du célèbre festival de musique classique, l'ensemble franc-comtois jouera ce dimanche 5 février le concert de clôture retransmis en direct sur ARTE et France Musique.

La Folle Journée de Nantes accueille chaque année des ensembles classiques de toute la France, c'est le cas de l'orchestre Victor Hugo de Franche-Comté basé à Besançon. Les musiciens ont offert plusieurs concerts aux amateurs de musique classique.

Et pour clôturer cinq jours de fête, l'orchestre jouera ce dimanche 5 février, un programme intitulé Ode à la Nuit.

La musique classique pour tous

Depuis près de 30 ans, la Folle Journée de Nantes bouscule les préjugés sur la musique classique. Avec des formats courts et des tarifs abordables, le festival a l’ambition de s’adresser à un public toujours plus large.

Dans le hall de la Cité des Congrès de Nantes, les mélomanes croisent les musiciens, les concerts se succèdent, le tout dans une ambiance décontractée. Un esprit de partage et de communion très apprécié des interprètes. "L'engouement des gens pour ce moment, le nombre de concerts qu'il y a partout du matin jusqu'au soir c'est un moment très particulier, il y a une ambiance électrique et pouvoir jouer ici c'est vraiment exceptionnel", s'enthousiasme Matthieu Handtschoewercker, premier violon de l’orchestre Victor Hugo Franche-Comté.

La marque "Folle Journée"

Avec plus de 270 concerts et près de 2 000 artistes, cet événement musical hors-norme transforme la cité des Ducs de Bretagne en capitale de la musique classique. L'occasion pour les artistes de rayonner au-delà de leur territoire. "La Folle Journée c'est un tel festival que tous les artistes, tous les orchestres rêvent d'y aller, et quand on a la chance d'être invité c'est une reconnaissance très forte et ensuite c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, c'est un vraie marche pour l'orchestre", se réjouit David Olivera, délégué général de l’orchestre Victor Hugo Franche-Comté.

Tout au long de l'année, René Martin, le créateur et directeur artistique de La Folle Journée de Nantes et toutes ses équipes recherchent des formations audacieuses régionales pour jouer lors du festival. Et parfois, il y a des coups de cœur comme avec l'orchestre Victor Hugo. "J'ai une admiration pour Jean-François Verdier qui fait un travail extraordinaire, qui a toujours des programmations très originales, très innovantes, un peu dans l'esprit de la Folle Journée, on a maintenant engagé une collaboration qui ne va pas s'arrêter à ce weekend", confie René Martin.

"Ode à la Nuit"

En clôture de la 29e édition de la Folle journée de Nantes, le chef d’orchestre bisontin Jean-François Verdier va diriger un florilège d’extraits d'œuvres reflétant les multiples atmosphères du monde nocturne. Paisible ou tourmentée, sereine ou inquiétante, claire ou obscure, la nuit se décline en une infinie variété d'atmosphères que les compositeurs se sont de tout temps attachés à saisir et à recréer.

Au programme du concert Ode à la Nuit : des extraits la Nocturne en ut dièse mineur, opus posthume de Frédéric Chopin, un extrait de l’opéra Rusalka d’Antonín Dvorák, le premier mouvement de la Sérénade n°13 en sol majeur K. 525" (Une petite musique de nuit) de W. A. Mozart, l'opus 41 n° 1 de Richard Strauss, Les contes d'Hoffman de Jacques Offenbach, Le songe d'une nuit d'été de Felix Mendelssohn et Une nuit sur le mont Chauve de Modeste Moussorgski.

Ce concert de clôture est retransmis ce dimanche 5 février en direct à 17h30 sur Arte et France Musique.