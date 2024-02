Cinq choses à surveiller aux Grammys Awards, les trophées de l'industrie musicale américaine

La 66e mouture des récompenses les plus prestigieuses de l'industrie américaine de la musique constitue un tournant historique pour les musiciennes et chanteuses ainsi que pour les artistes queer, en lice pour certains des plus beaux trophées de la soirée. Voici cinq points à surveiller lors de la cérémonie de ce dimanche.

Taylor vise le record

Taylor Swift pourrait remporter six gramophones, dont celui de l'album de l'année qui viendrait récompenser son dernier opus, Midnights. Si cette prédiction se réalise, il s'agirait de son quatrième Grammy dans cette catégorie, soit un record historique. Elle dépasserait ainsi des légendes comme Frank Sinatra, Paul Simon et Stevie Wonder. L'étoile de la pop fait les gros titres avec sa relation avec Travis Kelce, un grand du football américain, mais celui-ci n'est pas prévu à la cérémonie. La star des Kansas City Chiefs se prépare en vue du Super Bowl, grande messe du football américain qui aura lieu le 11 février à Las Vegas.

à lire aussi Comment Taylor Swift a bâti un empire économique autour de sa musique pour trôner parmi les artistes les plus influents de la planète

Tracy Chapman, le retour ?

La Recording Academy, l'organisme représentant l'industrie musicale américaine, décerne la plupart de ses récompenses avant la cérémonie télévisée. Luke Combs, chanteur country absent des nominations pour les prix plus prestigieux sera sur scène. Il a fait un carton avec une reprise de l'un des tubes de Tracy Chapman, son classique Fast Car (1988), ce qui lui a valu une nomination pour la meilleure performance en solo dans la catégorie country.

Il se murmure que Tracy Chapman fera une rare apparition en public et sera elle-même présente pour un duo avec Luke Combs. Les spectateurs auront également droit à une performance de Billy Joel, qui vient de sortir un nouveau single, sa première production originale en près de 20 ans.

Joni Mitchell sur scène

L'étoile Joni Mitchell se produira aussi, pour la toute première fois. La chanteuse canadienne de 80 ans, nominée dans la catégorie album folk pour son enregistrement live Joni Mitchell at Newport, premier concert depuis la rupture d'anévrisme qui l'avait frappée en 2015.

Mais elle n'est pas la seule légende en lice. Deux compilations d'œuvres de Bob Dylan et de Lou Reed concourent dans la catégorie meilleur album historique même si le prix sera décerné aux producteurs et ingénieurs ayant participé au projet, plutôt qu'à l'artiste.

Même chose pour une vidéo tournée sur fond de I'm Only Sleeping des Beatles, pour laquelle le réalisateur et les producteurs sont les seuls susceptibles d'être récompensés. Cette vidéo apparaît sur une liste qui comprend Billie Eilish, Kendrick Lamar, Tyler Childers ou Troye Sivan.

Les Barbies

Les femmes sont plus représentées que jamais cette année, avec neuf nominations pour SZA, talonnée par Taylor Swift, Olivia Rodrigo et boygenius.

Mais c'est Barbie: the Album, la bande-son du film de Greta Gerwig qui a raflé le plus de nominations, avec un total de 11. La bande-son éclectique du mastodonte du box-office mondial a valu des nominations à des artistes comme Billie Eilish et Dua Lipa, Ice Spice, favorite de la catégorie révélation de l'année et Ryan Gosling, en lice pour I'm just Ken.

Billie Eilish a déjà obtenu un Golden Globe le mois dernier pour sa ballade What Was I Made For?, titre qui lui vaut d'être nominée dans les catégories meilleure chanson et meilleur disque, et pourrait lui valoir un Oscar le mois prochain.

Le doublé meilleure chanson de l'année aux Grammys et meilleure chanson originale aux Oscars est très rare. La liste des élus comprend Barbara Streisand, pour The Way We Were et Céline Dion, avec My Heart Will Go On.

Un Grammy pour Bernie ?

Bernie Sanders a une deuxième chance de remporter un Grammy dans la catégorie livre audio et narration. Le sénateur indépendant de gauche est en compétition avec l'ancienne Première dame Michelle Obama ou l'actrice Meryl Streep, pour la lecture de son livre It's Ok to Be Angry About Capitalism (On a le droit d'être en colère face au capitalisme). Si Michelle Obama l'emporte, il s'agirait de sa seconde victoire dans la catégorie des livres audio, soit autant que son époux Barack.