VIDEO. Julien Doré nous met "La Fièvre" pour son retour surprise

Coucou, le revoilà ! Après des années d'absence, le chanteur d'Alès à la crinière de lion effectue son retour avec un single baptisé "La Fièvre".

Après deux ans d’absence et quatre ans après son dernier véritable album studio (&), Julien Doré est de retour. Et il décide d’emblée de nous mettre La Fièvre - facile en pleine canicule, hein - en sortant un premier single tubesque et un clip soigné qui annoncent sans doute un album pour la rentrée.



"Je ne veux plus écrire les peines que le féminin m’a fait", proclame-t-il au tout début de cette nouvelle chanson dévoilée jeudi 25 juin à 19h. De fait, ce titre à visée écolo ne parle pas de peines de cœur mais du monde tel qu’il va, c’est à dire droit dans le mur. "Dans nos envies de plages, d’UVA et d’UVB/ J’en vois quelques uns qui nagent/ Parce qu’on a déjà coulé", grince-t-il de sa voix caressante avec l’air de ne pas y toucher.



"Le monde a changé, il s’est déplacé quelques vertèbres/ Où était l’ostéo ? Caché dans son dos, attendant la fièvre", dit le refrain de cette drôle d’ode chaloupée à la planète, co-réalisée par Tristan Salvati, repéré sur l’album d’Angèle.





Le clip confirme le propos écolo