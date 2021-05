"Une Fille" : sur son nouvel album, Laura Cahen élève la voix

Cet album a commencé à se dévoiler il y a deux ans, à la faveur d'une chanson à la sublime simplicité accompagnant le film d'animation J'ai perdu mon corps, de Jérémy Clapin, doublement césarisé.

La Complainte du Soleil de Laura Cahen, et l'on comprit immédiatement que pour son deuxième disque, la chanteuse et musicienne avait emprunté un chemin différent. Un chemin forgé avec Dan Lévy, producteur à succès, membre du groupe en sommeil The Do. De cette relation, la jeune femme dit ceci : "Elle a tout de suite été très intense, comme quand on partage des choses intimes. Au bout d'une ou deux chansons on devient très proches".

Affirmation féministe

Alors, ses chansons dépouillées se parent d'électro, laissant la place à un timbre de voix rare et sensible. Un chemin cinématographique assumé aussi, l'une de ses principales inspirations. Sur ce disque on retrouve ça et là Chris Marker, Bertrand Tavernier, Marjane Satrapi, entre autres.

C'était important pour moi de favoriser la place des femmes dans la société, à mon niveau, de les mettre en valeur à des postes où ce n'est pas toujours évident. Laura Cahen, à franceinfo

Laura Cahen se dévoile aussi davantage, parlant sans fausse pudeur de qui elle est, de ses espoirs et ses amours, de son homosexualité comme de ses passions. Elle s'apprête aussi à partir en tournée avec deux musiciennes, une équipe féminine, quand cela est encore trop rare dans l'industrie musicale. L'album s'appelle Une Fille, il évoque en creux toutes les filles : "Celle que suis, celle que j'aime, celles que j'admire et qui m'inspirent..." De l'intime à l'universel, le chemin artistique réussi de Laura Cahen.

Laura Cahen, Une Fille (Pias - Le Label). Album disponible.