Richard Gotainer candidat aux municipales dans un village de l'Allier : "Que des gens comme lui s'installent ici, c'est bien"

À 71 ans, l'interprète du "Youki" ou du "Mambo du décalco" se présente sur la liste du maire sortant à Cérilly, 1 300 habitants.

"Quittons mes compagnons, les routes moutonnières", chantait Richard Gotainer dans sa chanson Les Moutons, où il parodie la vie politique. Le clip est d'ailleurs tourné dans un café de Cérilly (Allier), 1 300 habitants, où le chanteur - bientôt 72 ans - s'est installé il y a quatre ans. Richard Gotainer s'est donc finalement engagé sur les routes de la politique, mais loin des projecteurs. "C'est le contraire de Saint-Tropez ici, si vous voulez, c'est pourquoi je me suis installé là, parce qu'il n'y a rien", explique l'artiste, en 13e position sur la liste du maire sortant pour les élections municipales.

L'auteur du Mambo du décalco partage désormais son temps entre Paris et Cérilly. Il a déjà un projet culturel pour le village mais ce qui lui tient le plus à cœur, c'est la lutte contre la désertification des campagnes. "Le boucher s'est barré, de même que les docteurs. Heureusement qu'il y a encore un supermarché", dit-il.

C'est le rôle du maire de faire en sorte qu'il y ait une vie dans le village. Si je peux apporter une contribution, je le ferai volontiers.Richard Gotainerà franceinfo

La commune de Cérilly et ses environs ont déjà servi de décor à trois reprises à des clips du chanteur. Dans le dernier en date, il sillonne les routes de l'Allier à bord d'un camping-car, ce qui fait de lui un formidable ambassadeur pour le département, raconte son ami Claude Thévenin : "Quand on lui demande où il habite, il répond désormais : dans l'Allier, raconte le septuagénaire. Alors, les gens le regardent avec de gros yeux et lui demandent : 'c'est où l'Allier ? Donc il leur répond que c'est près de Vichy, etc..."

"Il a réussi à faire en sorte que les gens connaissent ce département. C'est énorme", se félicite le propriétaire du château de Peufeilhoux, dans un village voisin. À Cérilly, la plupart des habitants saluent l'engagement de Richard Gotainer dans ces élections municipales. "On est heureux qu'il soit là", se réjouit une Cérilloise. "Pour l'Allier, que des gens comme lui s'installent ici, c'est bien", renchérit un voisin. "Bof, je ne sais pas si c'est sa place", nuance cependant une autre habitante, qui voit avec circonspection ce candidat installé dans la commune depuis seulement quatre ans.

Thierry Lassauzé, qui figure sur la liste d'opposition, ne redoute pas le moins du monde la concurrence du chanteur. "Dans des élections municipales, les gens votent pour des gens qu'ils connaissent, qu'ils côtoient et qu'ils pensent capables de mener la mairie", assure le candidat.

Les habitants ne votent pas pour le showbiz. Si l'on n'est pas ancré dans la commune, ça ne marchera pas, ou en tout cas pas longtempsThierry Lassauzé, candidat sur la liste d'oppositionà franceinfo

Richard Gotainer n'est pas le seul artiste à se frotter aux suffrages des Français dans l'Allier. À 40 km de là, à Commentry, Stone - la chanteuse du duo Stone et Charden - est elle aussi candidate aux municipales.

