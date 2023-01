"J'avoue être un petit peu superficiel" : révélé sur TikTok, le chanteur Pierre de Maere sort son premier album "Regarde-moi"

Le refrain de Pierre de Maere star tourne en boucle sur le réseau social TikTok. "Un jour, je marierai un ange" a été entendu des millions de fois sur les plateformes de streaming et repris en tendance par le réseau social chinois, sorte d'alpha et d'oméga de l'industrie musicale actuelle.

Le jeune artiste a réussi à rencontrer son public avec l'énorme engouement autour de son titre : "Je vois "Un jour, je marierai un ange" comme une sorte de cheval de Troie ou la locomotive d'un grand train avec plein de wagons beaucoup plus intéressants encore. Il a permis de faire découvrir mon univers à plein de monde."

Désormais, le jeune Belge a un album intitulé Regarde-moi à présenter. Cet album, très attendu, a été façonné dans le son et dans les détails avec son frère, Xavier. On retrouve des titres pop aux textes étudiés. Pierre de Maere parle d'amour, de vie qui change de ces petites histoires du quotidien. "Moi, j'aime bien créer un univers, créer une ambiance cinématographique, même plonger le public, l'auditeur, dans un univers qui n'est pas forcément le sien. Il se fait sa propre histoire."

"J'ai envie de me dire que les chansons que j'écris, elles sont accessibles, populaires." Pierre de Maere à franceinfo

Deux nominations aux Victoires de la Musique

Le jeune artiste souhaite aujourd'hui fédérer autour de ses textes et de sa musique comme d'autres l'ont fait avant lui. "Moi, j'admire Jean-Jacques Goldman et Stromae qui parviennent à fédérer. Aux États-Unis, il fédère et en même temps, ils proposent des sons de grande qualité. En France, c'est un peu plus rare. Souvent, c'est très chic et très pointu, mais ça ne vend pas un album ou alors on en vend des millions, mais c'est parfois très mauvais et j'adore ça. Cela me fascine !"

Le 10 février prochain, il sera aux Victoires de la musique, nommé dans les catégories Révélation et chanson de l'année. Il croisera, peut-être, son idole, belge comme lui, Stromae. Le seul qui, aux yeux de l'artiste, est capable "de mettre d'accord NRJ et France Inter".

Si l'artiste rêve plus que jamais de "succès", il sait ce chemin encore long. "Les gens ne connaissent pas encore le visage de Pierre de Maere, c'est très agréable. Je marche dans la rue, personne ne me reconnaît. D'un côté, c'est vexant ! Mais de l'autre, c'est plutôt confortable. Ce qui est marrant, c'est de se faire offrir des vêtements de marques, aller au défilé, découvrir les palaces de Paris sans rien payer. C'est rigolo, ça ! C'est un peu superficiel, mais j'avoue être un petit peu superficiel !"

De son allure, très étudiée, à sa maîtrise des codes artistiques, assez bluffante, le jeune Pierre de Maere n'aspire qu'à voir sa musique écoutée par le plus grand nombre... Et cela semble en prendre le chemin.