Mort de Jean-Louis Murat : huit chansons inoubliables du chanteur de la contemplation

Auteur, compositeur, interprète... Jean-Louis Murat, mort ce jeudi à 71 ans, savait tout faire. Dans plus d'une vingtaine d'albums, il a chanté l'amour, le désespoir et la transmission de la mémoire. Retour en huit chansons sur la carrière de l'artiste.

La chanson française perd l'un de ses auteurs les plus contemplatifs. Le chanteur et compositeur Jean-Louis Murat est décédé à l'âge de 71 ans. Il laisse derrière lui une oeuvre prolifique, une vingtaine d'albums et de nombreuses chansons restées célèbres. Retour sur huit titres inoubliables de l'artiste.

1 "Si je devais manquer de toi" (1987)

Après un début de carrière laborieux, Jean-Louis Murat accède à la célébrité avec le single Si je devais manquer de toi. Le chanteur a alors 35 ans et connaît, pour la première fois, la gloire. C'est le label en vogue de l'époque, Virgin, qui lui donne sa chance et accepte d'enregistrer un 45 tours.

2 "L'Ange déchu" (1989)

Deux ans après Si je devais manquer de toi, Jean-Louis Murat publie son troisième album Cheyenne Autumn. Vendu à plus de 100 000 exemplaires, il est enregistré dans des studios à Londres. Un autre tube de l'album, Le garçon qui maudit les filles, fait de ce disque un succès en France.

3 "Regrets", en duo avec Mylène Farmer (1991)

C'est ce single qui propulsera Jean-Louis Murat sur la planète de la célébrité. Chanté en duo avec Mylène Farmer, ce texte romantique a été écrit par la chanteuse qui l'a imaginé spécifiquement pour Jean-Louis Murat. Les deux artistes entretiennent déjà depuis un an une correspondance avant d'enregistrer. Le titre est publié sur l'album L'autre... de Mylène Farmer et devient très vite un tube : il se hisse même à la troisième place des ventes en France.

4 "Sentiment nouveau" (1991)

Avec l'album Le manteau de pluie, Jean-Louis Murat confirme son statut dans la chanson française. Porté par plusieurs tubes (Le Lien défait, Col de la Croix-Morand), le chanteur y raconte sa peine, son spleen et ses états d'âme. Le titre Sentiment nouveau entre dans le top 50 au printemps 1992.

5 "Fort Alamo" (1996)

Une rutpure amoureuse se cache derrière l'inspiration du cinquième album de Jean-Louis Murat, Dolorès. A travers les titres du disque (Le baiser, Aimer, Brûle-moi), le chanteur raconte sa tristesse et sa douleur. Le titre Fort Alamo est considéré par beaucoup comme un chef-d'oeuvre du genre. En bon beaudelairien, Murat adapte l'un de ses poèmes en chanson, Réversibilité, qui figure dans l'album.

6 "Polly Jean" (1999)

A la fin de l'été 1999, Jean-Louis Murat revient avec Mustango, l'un de ses albums les plus populaires. On y retrouve un homme plus heureux et épanoui. Ce n'était pourtant pas évident, puisque, après la publication de Dolorès, il avait décidé d'arrêter la chanson. A 47 ans, Murat évoque le voyage et les grands espaces, notamment dans le titre Polly Jean.

7 "Foule romaine" (2002)

Dans l'album Le Moujik et sa femme, un nouveau succès, Jean-Louis Murat est inspiré par sa lecture des oeuvres de Nieztsche. Avec ce disque, le chanteur continue son rythme effréné de projets incessants. Avec des titres comme Le monde intérieur, L'amour qui passe ou encore Foule romaine, Murat partage encore un peu plus sa mélodie et ses états d'âme.

8 "Qu'est ce que ça veut dire" (2011)

L'album Grand lièvre, mal accueilli par une partie de la presse, est le seizième disque de Jean-Louis Murat. Avec des chansons comme Qu'est ce que ça veut dire, le chanteur commence à aborder de nouveaux thèmes qui vont guider la suite de son oeuvre : l'histoire, la mémoire et la transmission.