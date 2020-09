Mort d'Annie Cordy : "show-girl généreuse", "peine immense"... les hommages à une artiste "populaire"

La chanteuse et comédienne belge est morte chez elle à 92 ans vendredi.

Le monde de la culture pleure la disparition d'Annie Cordy. A l'annonce de la mort vendredi 3 septembre, chez elle près de Cannes, après un malaise cardiaque de la célèbre interprète de Tata Yoyo, La bonne du curé ou encore Chaud cacao, ses amis ainsi que de nombreuses personnalités du monde politique n'ont pas tardé à réagir et à confier leur attachement à celle qui se faisait appeler "Nini".

Ainsi Line Renaud, son amie, a rendu hommage à l'artiste, expliquant avoir "beaucoup ri" avec elle : "Annie était mon amie de toujours. J'ai tellement de souvenirs à ses côtés. Nous avons tant ri toutes les deux ! Ma peine est immense. Tu vas terriblement me manquer ma Nini. Ta Line".

"Annie était une artiste complète sachant tout faire, danser, chanter, jouer la comédie, émouvoir et faire rire. C'était une très grande professionnelle aux talents multiples, c'était la Lucy Ball française", a de son côté déclaré à l'AFP Mireille Mathieu. L'animateur Stéphane Bern, un autre de ses proches, a d'abord salué sur Twitter "une show-girl généreuse pleine de talents" avant de s'exprimer sur franceinfo et d'évoquer "une femme d'une grande gentillesse", "merveilleuse".

c''était l'amour de la vie par-dessus tout, elle prenait tout comme des cadeaux du ciel, tout lui souriait car elle souriait à la vie.Stéphane Bernà franceinfo

Frédéric François, lui, sur Facebook, "pleure ce clown gentil et adorable qui m’a tant fait rire, et qui aujourd’hui me rend triste". Michel Denisot a lui salué le "talent" et la "joie de vivre" d’une "actrice et chanteuse joyeuse et populaire".

Une représentante de la "belgitude"

Le monde politique a également rendu hommage à la chanteuse, à l'image du Premier ministre, Jean Castex : "Populaire et solaire, à la ville comme à la scène. Joyeuse et généreuse, avec son public comme ses amis. Ainsi était Annie Cordy. Avec elle disparaît la bande originale d'une vie faite de bonheurs simples, sincères, et communicatifs. Merci madame !", a tweeté le pensionnaire de Matignon.

"Pour beaucoup de Français, cette cousine venue de Belgique était une présence familière, chaleureuse, amicale, qui donnait de la légèreté à leur vie", a réagi de son côté le ministère de la Culture français. De l'autre côté de la frontière, la Première ministre belge Sophie Wilmès a évoqué sur Twitter "une artiste accomplie dont l'humour et la joie de vivre représentaient si bien cette 'belgitude' que l'on aime tant. Elle a conquis le cœur de nombreuses générations".