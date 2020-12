"Merde mon masque", la chanson humoristique qui fait le buzz en pleine pandémie

Un refrain entêtant, des paroles décalées, Merde mon masque pourrait devenir la chanson de cette fin d'année. Sur Youtube, le clip a été vu 40 000 fois en quelques jours. Une belle surprise pour l'artiste rouennais Fred 209. Car tout est parti d'un dîner entre amis. "On était réunis pour mon anniversaire et mon épouse, qui n'arrête pas d'oublier son masque et qui répète souvent cette expression, nous dit qu'on devrait écrire une chanson sur le sujet", raconte le chanteur. Autour de la table se trouvaient deux autres amis, l'un musicien et l'autre ingénieur du son. Le début d'une belle aventure.

Dédramatiser la période

À la boulangerie, sur le chemin de l'école ou du travail, des milliers de Français ont déjà au moins une fois prononcé cette phrase en se rendant compte qu'ils étaient sortis de chez eux sans ce nouvel indispensable de nos vestiaires. La chanson n'a pas d'autre prétention que de faire rire, il n'y a aucun message politique derrière. "On a essayé d'avoir une approche absolument légère et humoristique et je pense que ça fait du bien au gens d'écouter une chanson un peu rigolote sur le sujet" rajoute Fred 209.

Une respiration pour ces intermittents

L'occasion également pour cet artiste et ses amis, eux aussi intermittents du spectacle, de reprendre du service après des mois difficiles. Pour l'heure Merde mon masque est disponible sur les plates-formes de téléchargement. En attendant peut-être de nouveaux projets pour le groupe porté par ce succès inattendu.