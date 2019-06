Lyon BD festival : Pénélope Bagieu et Brigitte en concert acoustique illustré

L'auteure de bande dessinée et les chanteuses ont uni leurs talents pour un concert inédit : les dessins de l'une illustrant les compositions des deux autres.

Spectacle original au Transbordeur de Lyon ce lundi 3 juin. Pour lancer officellement le "off" de la 14e édition du Lyon BD festival, le duo Brigitte et leur pianiste était accompagné de Pénélope Bagieu ... au dessin !

A chaque morceau, l'auteure de bande-dessinée a réalisé en direct une illustration soufflée par la thématique chantée. Principalement des histoires d'amour à l'effet "inspirant" pour elle. Et au final, un concert acoustique tout simplement "magique !"

"Partager quelque chose de la scène"

C'est la première fois que les artistes collaborent et rien ne dit pour l'instant que l'histoire se poursuivra. Le caractère unique du spectacle fait partie du jeu même si les trois jeunes femmes s'apprécient beaucoup. Pour Sylvie Hoarau, l'une des deux chanteuses de Brigitte, l'idée était surtout de "partager quelque chose de la scène". Et si l'on en croit les réactions enthousiastes à l'issue du concert, le pari est réussi.

Lors de l'édition 2017 du festival d'Angoulême, Pénélope Bagieu avait déjà testé le concept du "concert de dessins" avec la chanteuse de jazz China Moses. Un défi joliement relevé pour la dessinatrice qui avoue redouter tout à la fois "être en direct, sur une scène et devant les gens".

C'est assez fou comme expériencePénélope Bagieu

L'expérience l'avait malgré tout amusée mais alors que Mathieu Diez, le directeur du Lyon BD festival, lui proposait de poursuivre ce type d'aventure, elle lui avait répondu qu'on ne l'y reprendrait plus. Sauf... avec Brigitte ! Et voilà comment, Pénélope Bagieu s'est à nouveau retrouvée sur le devant de la scène !

"Je me suis fait des filages"

Auparavant, elle a écouté et écouté encore les chansons de la playlist de Brigitte pour préparer l'exercice. "C'est assez fou comme expérience, a-t-elle confié lors de son interview dans le 12/13 de France 3 Rhône-Alpes. C'est comme une chorégraphie qu'il faut répéter. Il faut s'entraiîer à dessiner dans le temps imparti. Je me suis fais des filages avant de le faire en vrai. Je mettais la musique et je dessinais chez moi."

Aujourd'hui, ces dames ont repris la route chacune de son côté. Le duo Brigitte poursuit sa tournée qui l'amène un peu partout en France. Quant à Pénélope Bagieu, elle s'attarde un peu à Lyon pour le festival de la bande dessinée. Samedi 8 juin, elle proposera aux enfants une lecture de sa BD Culottées. Les tenir en haleine par la lecture est l'un de ses grands plaisirs.

Lyon BD festival

- samedi 8 et dimanche 9 juin à l'Hôtel de ville et au Palais de la Bourse de Lyon. Pénélope Bagieu lit les Culottées, le 8 juin à 11h, scène jeunesse de l'Hôtel de ville

- Festival off, du 1er au 30 juin en divers lieux de la Métropole de Lyon