La nuit magique de Catherine Lara enchante les spectateurs de la villa Ephrussi de Saint-Jean-Cap-Ferrat

La musicienne était l'invitée des "Nocturnes" dans les jardins de la célèbre villa des Alpes-Maritimes.

50 ans de carrière et toujours la même passion pour la scène, à 78 ans Catherine Lara a offert deux concerts dans le cadre des Nocturnes de la Villa Eprhussi de Rotschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat. À la nuit tombée, devant un parterre de spectateurs conquis, les jardins ont résonné au son des plus belles chansons de la rockeuse de diamants.

France 3 Côte d'Azur / M. Roubaud-Soutrelle / N. Tireche / S. Felice

Plaisir partagé

La nuit tombe sur les jardins de la villa Belle époque et la voix de Catherine Lara s'élève dans le ciel. Les spectateurs sont venus nombreux pour assister à cette soirée sous les étoiles. La musicienne égraine ses grands succès de chansons et de violon et la magie opère. "J'aime tout simplement la voir et j'ai un plaisir immense à chaque fois de la retrouver, c'est une artiste avec qui il y a beaucoup de proximité", se réjouit un fan. C'est un plaisir sans cesse renouvelé pour Catherine Lara de jouer dans ce cadre si majestueux devant une assemblée aussi bienveillante. "C'est toujours une nuit magique lorsque j'arrive sur scène. C'est très touchant que les gens se déplacent pour venir me voir", confie la musicienne.

Malgré le luxe apparent de la villa, Les Nocturnes se veulent un moment convivial et familial. Les spectateurs viennent avec leur pique-nique, s'allongent dans l'herbe et profitent d'une pause musicale. "L'idée c'était que tout le monde se sente à la maison, on a étendu des serviettes sur le gazon pour que chacun ait un peu sa place pour écouter les artistes", rapporte Muriel Mayette, directrice de la villa Ephrussi de Rothschild.

"J'aime infiniment jouer"

Accompagnée du pianiste et orchestrateur Cyrille Lehn et de la multi-instrumentiste Charlotte Gauthier, Catherine Lara a placé cette soirée sous le signe de la diversité artistique. Entre musique du monde et musique classique, son fidèle violon baryton fait évidemment partie du voyage."C'est un violon qui a un son grave, un peu comme ma voix, je me suis rapprochée de mes cordes vocales, il a été fabriqué pour moi, regardez comme il est beau, il est en bois de cèdre", raconte la musicienne.

En 2020, Catherine Lara annonçait faire ses adieux à la scène, mais finalement sa relation "maternelle" et tourmentée avec son instrument est telle qu'il lui a été impossible de renoncer définitivement aux concerts."J'aime infiniment faire de la musique, jouer avec d'autres, partager, donner ma peau à ceux qui viennent m'écouter", sourit-elle. Catherine Lara va prolonger le plaisir, elle sera en concert du mercredi 20 décembre au vendredi 22 décembre 2023, à La Scala Paris.

Les Nocturnes de la Villa Eprhussi se poursuivent jusqu'au 22 août 2023. Brigitte Fossey le 21 août pour une lecture musicale sur la musique de George Gershwin et des extraits de Gatsby le Magnifique.

La chorégraphe Marion Motin aura carte blanche accompagnée du musicien Yann Tambour, le 22 août