Francofolies de la Rochelle : Arthur Teboul et Baptiste Trotignon rendent hommage aux plus belles chansons françaises

Les lumières viennent de s'éteindre dans la salle du Grand Théâtre de La Coursive des Francofolies de La Rochelle, la voix chaude du chanteur Arthur Teboul et les notes du pianiste de jazz Baptiste Trotignon inondent l'espace comme par magie.

Les deux musiciens ont offert au public des Franco une parenthèse enchantée ce jeudi 11 juillet autour de la chanson française. Un duo inédit tout en douceur bercé par l'intimité et la poésie.

Arthur Teboul et Baptiste Trotigonon en concert aux Francofolies de la Rochelle pour leur duo "Piano Voix" (France 3 Nouvelle Aquitaine : F. Loiseau / C. Nicolas / A. Grignard / B. Biraud)

Plus habitué aux concerts électriques, le chanteur charismatique de Feu! Chatterton savoure pleinement ce format acoustique. "J'ai l'habitude d'être en groupe et d'avoir des musiciens très puissants et de pouvoir me protéger derrière ça. Cette nudité, cette fragilité, cette vulnérabilité est en moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans la musique", confie Arthur Teboul. "Moi, le challenge, c'était de chercher une forme de simplicité, mais la noble simplicité. La simplicité de Mozart c'est simple mais c'est pas mal foutu," ajoute le pianiste Baptiste Trotignon.

Barbara, Brel, Piaf et Radiohead

Composé de grands morceaux de la chanson française, le récital d'Arthur Teboul et Baptiste Trotignon dévoilait pour la première fois au public leur album intitulé Piano voix qui paraîtra à la fin du mois d'août 2024. Leur playlist de reprises égrène des titres ancrés dans la mémoire collective.

De Serge Gainsbourg (Scenic Railway, La noyée) à Jacques Higelin (Je ne peux plus dire je t’aime), de Henri Salvador à Edith Piaf en passant par Jacques Brel (La Chanson des vieux amants), Georges Brassens (Il n’y a pas d’amour heureux) et Brigitte Fontaine (Goudron), sans oublier la magnifique Göttingen de Barbara. "Cette chanson raconte avec des mots très simples l'après Deuxième Guerre mondiale avec Barbara qui va en Allemagne, qui pourrait avoir du ressentiment mais qui essaie de penser à l'avenir et donc d'avoir de l'espoir, de chercher la paix. Ces mots-là résonnent particulièrement aujourd'hui", assure Arthur Teboul.

Leur duo s'autorise aussi des reprises très personnelles de chansons du répertoire international qu’Arthur Teboul a traduit en français comme Jealous Guy de John Lennon ou encore Weird Fishes de Radiohead.

Arthur Teboul et Baptiste Trotignon poursuivent leur tournée à travers la France jusqu'au mois d'octobre 2024 avec un passage à la salle Pleyel de Paris les 26 et 30 septembre.