Ecoutez le premier extrait du nouvel album de Benjamin Biolay : "Comment est ta peine ?"

Le chanteur français sortira son nouveau LP "Grand Prix" le 26 juin.

Après Home, un album en duo avec Chiara Mastroianni, et la musique du film Clara et moi, Benjamin Biolay sort son neuvième album solo Grand Prix le 26 juin, dont il dévoile vendredi 24 avril un premier extrait, Comment est ta peine ?

Benjamin Biolay a passé plusieurs mois dans deux studios, français et belge, avec entre autres Johan Dalgaard et Philippe Entressangle, pour enregistrer ce premier album solo depuis Volver en 2017. Le chanteur sera en tournée à l’automne avec des dates à Paris, Nantes, Lille et Lyon.

La pochette de l'album de Benjamin Biolay "Grand prix" (Mathieu Cesar)

Le chanteur était un peu absent des platines et des salles de concert depuis 2017, privilégiant sa carrière d’acteur. On a pu le voir récemment à la télévision dans la série de France 3 Capitaine Marleau. Il a tourne égalment The Eddy, une série Netflix développée par Damien Chazelle (Whiplash, La La Land), avec comme partenaires Leïla Bekhti et Tahar Rahim.