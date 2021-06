Musique : Dani part en tournée avec son nouvel album "Horizons dorés"

Dani a inspiré les plus grands, au cinéma, dans la musique et la photographie. Elle est l'invitée du 23h de franceinfo, mardi 15 juin.

Sur le titre "Kesta Kesta", Dani forme un duo avec JoeyStarr. Le titre conte l'histoire d'un couple qui se chamaille, le clip a été réalisé par Michaël Cohen. "Il y a une douceur et une tendresse, c'est une émotion particulière", confie Dani sur le plateau du 23h mardi 15 juin. À propos des mois de confinement, la chanteuse confie : "J'ai été estomaquée de la puissance, de la violence, du jour au lendemain, où l'on ne pouvait plus sortir. Ce qui m'a marquée, c'est de se faire des autorisations pour sortir. C'était tellement violent. C'était une guerre, on n'avait pas d'ennemi, on ne connaissait pas l'ennemi".



La tournée démarre le 29 septembre

En septembre, le nouvel album de Dani, Horizons dorés, deviendra un spectacle musical. "J'ai trouvé que c'était intéressant, entre deux ou trois chansons (...) de raconter des passages, de parler de Rosa Parks, Marylin Monroe, Anaïs Nin, de Georges Sand. Je trouvais que c'était une façon de transmettre quelque chose à travers des chansons d'aujourd'hui", explique la chanteuse. La tournée démarre le 29 septembre jusqu'en 2022.