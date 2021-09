Deuxième de l’Eurovision, Barbara Pravi sort un album

Y. Bouchikhi, G. Beaufils, C. Brunet, J. Pires

Elle a représenté la France à l’Eurovision et s’est hissée à la deuxième place. Le 13 Heures de France 2 a recueilli les confidences de Barbara Pravi à l’occasion de la sortie de son album.

Avant l’Eurovision, Barbara Pravi a prié pour décrocher la deuxième place du concours. Son vœu a été exaucé, mais elle ne regrette pas pour autant de ne pas avoir prié pour remporter le concours. “Si j’avais voulu prier pour être première, je l’aurais fait. Là, ce qui est merveilleux, c’est que j’ai tous les avantages de la victoire (...), sans les inconvénients”, commente la chanteuse, ravie d’avoir évité les barrières qui peuvent accompagner une première place.





Une sensibilité à fleur de peau





Depuis le concours, elle profite d’un effet “complètement dingo” sur sa carrière. “L’effet, c’est des concerts dans le monde entier ; j’ai sorti un album il y a quelques jours et il est attendu, et moi, personne ne m’a jamais attendu”, décrit-elle, dans l’édition du samedi 4 septembre du 13 Heures. Dans cet album qu’elle a entièrement écrit, Barbara Pravi dévoile ses blessures et une sensibilité à fleur de peau.