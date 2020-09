"Chacun pourra rendre hommage à Annie qui aimait le public" : le cercueil d'Annie Cordy exposé à Cannes jusqu'à vendredi pour un dernier adieu

La célèbre chanteuse et comédienne belge est morte à l'âge de 92 ans vendredi 4 septembre.

Le grand public et les amis d'Annie Cordy sont invités à lui rendre hommage à partir de mardi 8 septembre et jusqu'à vendredi 11 septembre à la maison funéraire de Cannes (Alpes-Maritimes) où sera exposé le cercueil de l'artiste décédée la semaine dernière, a annoncé sa nièce, Michèle Lebon. Avec règles de distanciation et par petits groupes, la salle de l'Athénée de Cannes sera accessible à tous.

"Chacun pourra ainsi rendre hommage à Annie qui aimait le public. Elle appartient au public", a confié Michèle Lebon. Samedi 12 septembre à 15h00, une cérémonie sera organisée en plein air sur la Butte de Saint-Cassien, un écrin de verdure connu des Cannois. "Nous rendrons hommage à Annie en chansons. Il y a aura aussi des prises de paroles. Cette cérémonie sera également publique, toujours avec distanciation", a précisé la nièce d'Annie Cordy. L'inhumation de la chanteuse et comédienne, décédée à l'âge de 92 ans, se dérouleront ensuite au cimetière de L'Abadie.