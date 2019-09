"Je sens la présence de René, le bagage qu'il m'a laissé me donne de l'énergie", confie Céline Dion qui sort un nouvel album

À quelques semaines de la sortie de son nouvel album intitulé "Courage", la chanteuse s'est confiée en exclusivité radio sur France Bleu.

"Mon premier album en anglais sans René ? On ne va pas pleurer [sur] toutes les chansons, je vais super bien !", a promis Céline Dion, qui s'est confiée en exclusivité radio sur France Bleu. La chanteuse est de retour avec un nouvel album intitulé Courage, dont la sortie est prévue le 15 novembre prochain.

Elle n'avait plus chanter en anglais depuis 6 ans

Il s'agit de son premier album en anglais depuis 6 ans. "Lorsqu'on a sorti 'Flying on my own' ('Voler de mes propres ailes'), je voulais que les gens entendent mon énergie positive, heureuse, dynamique, forte, et que j'étais prête pour l'album et la tournée. Je suis en pleine forme !", a-t-elle affirmé.

Je me donne le droit de prendre les choses en main, d'être la boss !Céline Dionà France Bleu

Céline Dion est également revenue sur ces trois années sans son mari, René Angélil, décédé en janvier 2016. "De voir son homme qu'on aime le plus au monde souffrir pendant trois ans, cela suffit. On va le laisser partir en paix et maintenant, c'est le début du restant de ma vie", a-t-elle ajouté sur France Bleu. "Je sens la présence de René, le bagage qu'il m'a laissé me donne de l'énergie. Je me donne le droit d'être heureuse", a conclu la chanteuse.