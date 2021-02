Céline Dion reporte ses concerts en France à 2022

La chanteuse a annoncé le report des concerts de son "Courage World Tour" prévus au mois de mars à Paris à cause la crise sanitaire, annoncent nos confrères de France Bleu Paris.

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, Céline Dion annonce le report des concerts de son "Courage World Tour" prévus au mois de mars à Paris, annonce France Bleu Paris. La chanteuse canadienne devait se produire à Paris La Défense Arena au mois de mars.

Ses prochains concerts à Paris La Défense Arena auront lieu entre le 16 et le 24 en septembre 2022. Débutée en septembre 2019 à Québec au Canada, la quatorzième tournée de la chanteuse canadienne a été stoppée net en mars 2020. Alors qu’elle venait de se produire dans le New Jersey devant 25 000 spectateurs, Céline Dion a reporté l’ensemble de ses concerts prévus en Amérique et en Europe.

Les premières dates de spectacle en Europe de la tournée mondiale Courage sont reportées en 2022. Les dates européennes précédemment prévues du 19 mars au 16 juin 2021 sont reportées du 25 mai au 24 septembre 2022. - TC

Plus d’infos https://t.co/JTYObk17bJ#CourageWorldTour pic.twitter.com/s0QcRKJNUt — Celine Dion (@celinedion) February 17, 2021

Céline Dion a adressé un message plein d’espoir à ses fans dans une vidéo. "Nous allons rattraper le temps perdu en 2022. J'ai super hâte. Prenez soin de vous. Je vous aime, à bientôt"