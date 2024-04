Céline Dion donne des nouvelles de son combat contre la maladie dans un long entretien en couverture de "Vogue France"

La chanteuse et superstar québécoise, affectée du syndrome de la personne raide (SPR) et absente des scènes depuis quatre ans, se confie longuement dans le nouveau numéro de "Vogue France" dont elle est la splendide "cover girl".

Diagnostiquée à l'automne 2022 d'une pathologie neurologique rare, le syndrome de la personne raide (SPR), la mégastar québécoise, âgée de 56 ans, remonte la pente. Elle donne de ses nouvelles de sa lutte quotidienne acharnée contre ce syndrome invalidant dans un long entretien accordé au magazine Vogue France, dont elle orne la couverture de l'édition du mois de mai 2024, plus resplendissante que jamais.

À la première question, "Comment allez-vous ?", elle répond d'abord "Ça va bien, mais c'est beaucoup de travail. C'est un jour à la fois." La maladie, souligne-t-elle, "est toujours en moi et pour toujours (…) je dois apprendre à vivre avec". Mais pas question de baisser les bras. Céline Dion détaille la "thérapie athlétique, physique et vocale" qu'elle suit cinq jours par semaine.

"J'ai choisi de travailler de tout mon corps et de toute mon âme, de la tête aux pieds avec une équipe médicale. Je veux être la meilleure de moi-même. Mon but est de revoir la tour Eiffel !" Céline Dion à Vogue France

Ce qui lui donne cette force d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive, c'est sa joie et sa volonté de chanter sur scène pour son public. "La célébrité m'a donné l'envie de ne jamais abandonner. Je suis née pour communiquer sur scène, avec mon équipe, avec ma voix, avec mes fans. C'est un partage. Je suis née pour ça."

Absente des scènes depuis 2020, Céline Dion est réapparue en public le 4 février 2024 à la dernière cérémonie des Grammy Awards, où elle a remis le prix de l'album de l'année à Taylor Swift. Elle a été ovationnée. Touchant environ une personne sur un million, le syndrome SPR entraîne des douleurs aiguës et des difficultés à se mouvoir, empêchant les activités physiquement contraignantes.

Évasive sur un prochain retour sur scène

À la question qui brûle les lèvres de ses millions de fans, celle de savoir si elle va remonter sur scène et repartir en tournée, la "Golden voice" reste prudente : "Je ne peux pas vous répondre. Parce que pendant quatre ans, je me suis dit que je n'y retournerai pas, que je suis prête, que je ne suis pas prête... Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire : 'Oui, dans quatre mois.' Je ne sais pas... Mon corps me le dira."

Dans cette interview fleuve, Céline Dion revient sur ses débuts professionnels, il y a quarante ans, sur son ascension fulgurante et notamment sur sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman, qui a contribué à faire d'elle une star en France : "Il m'a appris à laisser la place à la musique et aux paroles. On ne peut pas chanter en français avec des mots en anglais, on ne peut pas chanter en anglais avec des mots en français. Il m'a donc montré comment laisser les mots s'appuyer sur la musique pour pouvoir imaginer l'histoire. (…) Chanter en anglais, ça prend des fioritures, ça prend tout pour impressionner et j'adore ça. Chanter en français demande beaucoup parce qu'on a envie de mettre plus de subtilité. La sobriété, c'est difficile."

Céline Dion en couverture du magazine "Vogue France" (deux couvertures alternatives) daté de mai 2024. (CASS BIRD / VOGUE FRANCE)

Cover girl photographiée dans de superbes tenues couture pour ce numéro de Vogue, Céline Dion évoque son rapport à la mode et reste humble. "Je suis vraiment très chanceuse. Et je suis honorée de faire un photoshoot pour Vogue France. Car lorsque j'ai été au mieux de mon physique et de ma beauté, à 30 ans, on ne me l'a jamais demandé.

Je suis très fière qu'à 56 ans, on me demande de révéler ma beauté." Céline Dion Vogue France

Dans son combat, la star internationale peut compter, dit-elle, sur "L'amour de ma famille et de mes enfants surtout, l'amour des fans aussi, et le soutien de l'équipe qui m'entoure." Elle reconnaît la chance d'avoir "les moyens d'avoir de bons médecins, de bons traitements", et elle l'assure : "Rien ne va m'arrêter."