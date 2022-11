Céline Dion annonce qu'elle sera à l'affiche d'une comédie romantique en 2023 dans laquelle elle jouera dans son propre rôle

La star internationale a joué dans la comédie romantique intitulée "Love again", qui sortira au cinéma en mai 2023 et pour laquelle elle a composé de nouvelles chansons.

Les fans de Céline Dion vont pouvoir se réjouir. Après plusieurs annulations de concerts causées par des problèmes de santé, la chanteuse québecoise a annoncé son retour sur le grand écran.

Un rôle taillé sur mesure

La star internationale a révélé sur Twitter mercredi 2 novembre 2022 qu'elle sera à l'affiche de la comédie romantique intitulée Love again, qui sortira au cinéma en 2023.

"On se voit au cinéma!" écrit Céline Dion sur les réseaux sociaux, en précisant qu'elle jouera aux côtés de la star du cinéma indien de Bollywood Priyanka Chopra Jonas et de l'acteur écossais Sam Heughan, connu pour son rôle dans la série dramatique Outlander.

On se voit au cinéma ! Céline jouera aux côtés de @PriyankaChopra et @SamHeughan en plus de sortir de la nouvelle musique pour la comédie romantique LOVE AGAIN (nouveau titre !) qui paraitra au cinéma le 12 mai (nouvelle date !). – Team Céline @SonyPictures #LoveAgainMovie pic.twitter.com/YS0IrtltD7 — Celine Dion (@celinedion) November 2, 2022

Après avoir été incarnée par l’actrice française Valérie Lemercier dans Aline, un film français librement inspiré de sa vie sorti en 2020, Céline Dion jouera dans Love Again son propre rôle.

Le film réalisé par Jim Strouse (The incredible Jessica James) est une reprise d’un film allemand de 2016, SMS für Dich, basé sur le roman éponyme de Sofie Cramer.

Love Again raconte l'histoire d'une jeune femme qui continue, après le décès de son fiancé, de lui envoyer des SMS. Une idylle naît alors avec le nouveau titulaire du numéro de téléphone, un journaliste, grâce à Céline Dion dont il doit rédiger le portrait.

Des nouveaux titres

Céline Dion a également indiqué qu'elle dévoilera de nouvelles chansons pour ce film produit par Sony qui sortira sur grand écran le 12 mai 2023.

En avril, la vedette de 54 ans avait reporté à 2023 tous les concerts de sa tournée Courage World Tour prévus en Europe cette année, en raison de problèmes de santé persistants.

Ces dernières années, la star canadienne a été contrainte d'annuler et de reporter de nombreuses représentations pour des raisons médicales et à cause de la pandémie.