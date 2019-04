C'est une surprise : la chanteuse Beyoncé sort aujourd'hui un album live

La star a dévoilé mercredi un enregistrement réalisé lors du festival Coachella de 2018, le jour même où la plateforme Nextflix diffuse un documentaire sur cet événement.

La star est de retour et c'est une surprise pour tous ses fans. Beyoncé a annoncé la sortie de son cinquième album live, mercredi 17 avril, fruit d'un enregistrement lors de son concert au festival Coachella en 2018. Baptisé Homecoming : The Live Album, cet enregistrement est riche de 40 titres – de Say My Name à Crazy in Love en passant par Deja Vu ou Drunk in Love – soit deux heures au total.

Comme le relève Libération, Beyoncé interprète une chanson avec son époux et trois chansons avec des deux acolytes des Destiny's Child, Kelly Rowland et Michelle Williams. Le disque ne compte toutefois aucune chanson inédite et il faudra donc encore patienter pour découvrir de nouveaux textes. L'an dernier, Beyoncé avait sorti l'album Everything is Love avec son mari Jay-Z, mais son dernier album solo, Lemonade, remonte à 2016.

Comme un bonheur n'arrive jamais seul, les amateurs de Beyoncé pourront également découvrir le même jour le documentaire Homecoming sur Netflix, qui revient également sur la performance de la chanteuse lors du festival de Coachella.