"C'est un acte patriotique" : Francis Lalanne va intégrer la réserve de la Gendarmerie nationale

Le chanteur a fait cette annonce surprise sur Europe 1, mardi. Ce sera effectif à partir de janvier prochain.

Francis Lalanne a fait une drôle de confession sur Europe 1, mardi 16 octobre. Celui qui interprète la chanson On se retrouvera a annoncé qu'il allait prochainement intégrer la réserve de la Gendarmerie nationale "avec le grade de chef d'escadron" à partir de janvier prochain, et à raison d'"une semaine par mois". "C'est comme si je devais quelque chose à mon pays", a-t-il expliqué.

Un choix pourtant éloigné de ses idées de jeunesse. "Quand j'avais 20 ans, j'étais objecteur de conscience, donc j'ai refusé de faire mon service militaire, a-t-il raconté. Avec le temps et le recul que te donne l'âge, je me suis rendu compte que je n'avais pas donné à mon pays quelque chose, (…) c'est comme si je lui devais quelque chose." Pour Francis Lalanne, il s'agit ni plus ni moins que d'"un acte patriotique".

J'ai réfléchi à comment je pouvais faire une sorte de service national tardif.Francis Lalannesur Europe 1