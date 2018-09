"C'est ta faute" : Après la mort de son ex-copain Mac Miller, Ariana Grande désactive les commentaires sur Instagram

Un torrent de commentaires malveillants. Après la mort par overdose du rappeur américain Mac Miller, son ex-copine, la pop star Ariana Grande, a été la cible de messages haineux sur les réseaux sociaux, l'obligeant à désactiver les commentaires sur son compte Instagram, comme le rapporte The HuffPost, samedi 8 septembre.

La chanteuse et le rappeur se sont en effet séparés au mois de mai. Peu de temps après, elle a officialisé sa relation avec le comédien Pete Davisdon, membre de la troupe de l'émission de télévision "Saturday Night Live".

Des internautes se sont en tout cas servis de cette ancienne relation pour tenir Ariana Grande pour responsable de la mort du rappeur. Des messages du type "c'est ta faute" se sont ainsi rapidement accumulés sous le profil de la chanteuse.

Ariana Grande disabled her comments on instagram, because sickos like these are posting this kinda shit. RIP to Mac Miller. This aint it. pic.twitter.com/m7P5lNjAG1