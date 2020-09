Ecoutez le nouveau single de Bruce Springsteen "Letter to you", qui annonce un album avec le E Street Band pour octobre

Comme promis l'an dernier, le Boss sortira en octobre un nouvel album en compagnie de son fidèle E Street Band.

Chose promise, chose due. Avant même la sortie de son dernier album Western Stars paru en juin 2019, Bruce Springsteen avait révélé avoir déjà écrit une série de chansons pour un prochain album avec son fidèle E Street Band. "J'ai passé environ sept ans sans rien écrire pour le E-Street Band (…) Et puis, il y a un mois, j'ai écrit à peu près de quoi faire un album du groupe (…) C'est venu quasiment de nulle part", avait-il déclaré début mai 2019.



Comme il l'a annoncé ce jeudi 10 septembre, cet album s’intitule Letter to you et sortira le 23 octobre. Le premie single à écouter ci-dessous en est aussi la chanson titre.





Un album enregistré en cinq jours

"J'aime la nature émotionnelle de Letter to you", explique Springsteen. "Et j'adore le son du E Street Band complètement live en studio, d'une façon que nous n'avions jamais tentée auparavant, et sans overdubs", précise le Boss au sujet de ce 20e album enregistré dans son home studio du New Jersey. "Nous avons fait l'album en seulement cinq jours, et il s'avère que ça a été l'une de mes meilleures expériences d'enregistrement".



Il s'agit de son premier album avec le E Street Band depuis Working on a dream en 2009 et la première fois qu'il joue avec son groupe depuis la tournée The River Tour en 2016. Sur son site, le Boss précise que l'album contient neuf chansons écrites récemment ainsi que de nouveaux enregistrements de trois de ses compositions des années 70 (A vue de nez, Janey Needs A Shooter, If I Was The Priest et Song for Orphans).



Ce que l'on attend maintenant, c'est la confirmation qu'il défendra comme promis cet album en tournée avec le E Street Band alors qu'il s'était contenté de sortir un documentaire pour accompagner son album solo l'an passé. Hélas, le Covid-19 pourrait l'en empêcher encore de longs mois.



Tracklist:

1. One Minute You’re Here

2. Letter To You

3. Burnin’ Train

4. Janey Needs A Shooter

5. Last Man Standing

6. The Power Of Prayer

7. House Of A Thousand Guitars

8. Rainmaker

9. If I Was The Priest

10. Ghosts

11. Song For Orphans

12. I’ll See You In My Dreams