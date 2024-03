Reportage Sortie de l'album country de Beyoncé : dans son Texas natal, un accueil mitigé

Changement de direction pour Queen Bey. La star sort vendredi 29 mars le très attendu Cowboy Carter, album de musique country qu'elle avait annoncé en plein Super Bowl en interprétant le single Texas, Hold em. Le titre avait déjà atteint le sommet des ventes. Une première pour une femme noire dans ce genre musical.

Parmi les autres morceaux de l'album, la chanteuse reprend notamment Jolene, de Dolly Parton, et s'associe à la légende de la country Willie Nelson, un Texan comme elle. Mais justement, comment les amateurs de country accueillent-ils cet album ? Reportage à Houston, d'où est originaire Beyoncé.

"Beyoncé n'est pas country, elle est plus pop"

Melissa Shrake enseigne le "line dance" depuis 11 ans. Dans ce cours de dance country, chacun est en ligne et tout le monde fait les mêmes mouvements. Pour la professeure, Beyoncé "n'est pas country, non, pas du tout, elle est plus pop". Un avis partagé par les aficionados et certaines radios spécialisées qui avaient d’abord refusé de diffuser son titre Texas Hold em, avant de faire machine arrière sous l’avalanche de messages de fans de l’artiste.

Dans le magasin de disques Volume Music, Abby attend l’arrivée du vinyle de Beyoncé. Elle le mettra dans la catégorie soul. "Honnêtement, les gens qui vont acheter son album seront plus des fans inconditionnels, mais je pense que des fans de country vont aussi se le procurer".

Pour Abby, le changement opéré par Beyoncé est intéressant : "La country a été énormément et bizarrement politisée, et c’est principalement une musique de blanc. Je pense que cela va avoir un effet sur la façon dont les gens surtout à l’extrême droite vont parler de cet album, mais au fond, je pense que cet album est une bonne chose".

"Elle est en train de créer une nouvelle voie dans la musique country"

Chez Dosey Doe, une grange du 19e siècle transformée en salle de concert prisée par les artistes de country, Chelsa Floyd est la spécialiste du genre. "Au début, je n’ai pas vraiment aimé, mais en écoutant plusieurs fois son single, je me suis dit qu’il y a peut-être une place pour son style. Je pense qu’elle est en train de créer une nouvelle voie dans la musique country, qui peut attirer des gens dans le giron de la country", juge-t-elle.

Glenna Bell est une ancienne chanteuse de country. Après avoir passé des années dans la capitale du genre, Nashville, elle programme désormais une émission du genre sur la radio KPFT, à Houston. "Ce n’est pas le son et les paroles de la musique country avec laquelle j’ai grandi, donc on verra comment c’est reçu. Maintenant, l’industrie musicale a deux grandes stars : Taylor Swift, qui a commencé dans la country, et Beyoncé, qui a commencé dans la pop. Il y a un croisement entre les deux genres. Je suis certaine que cela va générer beaucoup d’argent", estime-t-elle.

Face à ses détracteurs, Beyoncé l’a exprimé elle-même sur son compte Instagram la semaine dernière : "Ce n'est pas un album de country. C'est un album de Beyoncé".