Beyoncé, nouvelle princesse de la musique country adoubée par la reine Dolly Parton

Queen Bey vient de marquer l'histoire de la musique country et elle a été saluée par l'icône du genre, Dolly Parton. Avec "Texas Hold 'Em", titre dévoilé le 11 février pendant le Super Bowl, Beyoncé est devenue la première chanteuse noire à classer un single en tête du "Hot Country Songs" du magazine Billboard, qui l'annonçait le 20 février dernier (lien en anglais). L'autre single 16 Carriages, sorti en même temps, s'est classé 9e.

"Avant le triomphe de Texas Hold 'Em, aucune femme noire, ou connue pour être (métisse), n'était arrivée en tête du classement Hot Country Songs", indique Billboard. "Beyoncé entre dans l'histoire en devenant la première femme à se classer en tête des 'Hot Country Songs' et des 'Hot R&B/Hip-Hop Songs' depuis que ces listes ont été créées en octobre 1958, en tant que hit-parades de (ces) genres", poursuit la revue spécialisée américaine.

"Je suis une grande fan de Beyoncé et je suis très heureuse qu'elle ait fait un album de musique country", a écrit Dolly Parton, l'icône de la musique country, sur les réseaux sociaux. "Félicitations pour votre single numéro un au Billboard Hot Country. J'ai hâte d'écouter l'album en entier !"

La performance de Beyoncé sonne comme une belle revanche. Les artistes noirs se sont retrouvés "marginalisés" dans la musique country, rappelait la Recording Academy (qui organise les Grammy Awards), alors que les racines du genre "se trouvent dans les mains des esclaves noirs qui jouaient du banjo et des métayers qui présentaient des spectacles de minstrels". Un banjo que l'on entend clairement dans Texas Hold 'Em

Une semaine après son record à la tête du "Hot Country Songs", Texas Hold 'Em vient de se hisser à la première place du Billboard Hot 100, classement hebdomadaire des chansons les plus vendues et les plus populaires aux Etats-Unis. C'est la neuvième fois qu'elle réalise l'exploit d'installer un de ses titres et la première depuis Break My Soul en 2022, souligne Billboard (lien en anglais).

Texas Hold 'Em et 16 Carriages sont les extraits du prochain album de Beyoncé, Renaissance Act II, attendu pour le 29 mars.