Ben Harper aimerait retrouver un vendeur de falafels à Rennes qui avait "changé sa façon de voir le monde"

En discutant toute une nuit avec ce restaurateur, le chanteur, alors au tout début de sa carrière, avait réalisé "l'intensité qui entourait la musique que j'avais écrite".

Des rencontres inattendues peuvent parfois marquer à vie. Ainsi, le chanteur Ben Harper n'a jamais oublié ce soir où il s'est arrêté à un stand de falafels dans une rue de Rennes, un soir de 1993. Interrogé par Le Mensuel de Rennes à l'occasion des 40 ans du festival Les Transmusicales, il raconte à quel point sa longue discussion avec le restaurateur, fan de sa musique, a "changé sa façon de voir le monde". Il aimerait aujourd'hui le retrouver, explique-t-il dans une interview publiée vendredi 9 novembre, dont Le Monde publie des extraits.

Ce soir-là, Ben Harper, alors âgé de 24 ans et qui n'a sorti son premier album que l'année précédente, a donné un concert aux Transmusicales. "De la pure adrénaline !", raconte le chanteur, qui n'arrive donc pas à trouver le sommeil, et déambule dans les rues de Rennes.

"Je me suis arrêté à un stand de falafels. Le propriétaire faisait tourner mon EP Like a King sur sa stéréo. Il adorait visiblement mes chansons", raconte-t-il au Mensuel de Rennes. "Cette intensité qui entourait la musique que j’avais écrite était totalement nouvelle pour moi."

"Fort heureusement, il parlait anglais. Nous avons mangé, parlé et ri toute la nuit", et la rencontre a marqué Ben Harper. Mais il a oublié le nom et l'endroit de ce stand de falafels. "J’espère que, par un hasard incroyable, il lira ceci. Je voudrais lui dire à quel point cette nuit a compté pour moi." Et si le restaurateur se reconnaît, le magazine promet de mettre en contact avec le chanteur.