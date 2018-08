Nicoletta : "C'est terrorisant une voix comme celle d'Aretha Franklin, on se dit que l'on ne pourra jamais faire mieux"

"C'est terrorisant une voix comme ça parce qu'on se dit que l'on ne pourra jamais faire mieux", a déclaré vendredi 17 août Nicoletta sur franceinfo. La chanteuse soul française réagissait à la mort d'Aretha Franklin, décédée la veille. Nicoletta admire aussi "l'acte de vie libre et extraordinaire" de la Queen of Soul.

"Aretha, c'est ma star avec Mahalia Jackson, avoue Nicoletta. Quand j'étais jeune fille, je suis arrivée à Paris et il fallait que je travaille. J'ai trouvé une place de disquaire, au King's club à Saint-Germain-des-Prés, et Aretha a swingué sur mes platines, comme Otis Redding et Ray Charles. Je gueulais sur ses disques en yaourt parce que je parlais très mal anglais et elle avait une voix tellement inspirante. Toute cette communauté de la soul music !"

Elle a l'âme au bord des lèvres quand elle chante [...] Dans sa voix, il y a du soleil, du diamant, de l'or, il y a tout ce qu'on veut quand on aime la musique Nicoletta sur franceinfo

"C'est terrorisant une voix comme ça parce qu'on se dit que l'on ne pourra jamais faire mieux, jamais l'égaler. C'est la plus grande", confie la chanteuse admirative.

Une femme libre qui a lutté pour les droits des minorités noires et des femmes

"Son acte de vie est libre et extraordinaire car elle a eu des enfants de très bonne heure. Elle a lutté pour les droits de la population noire auprès de Martin Luther King et surtout, pour la liberté des femmes. J'adorais cette femme et je l'aimerai toujours".

"La voix et le tempérament d'Aretha sont des marques indélébiles. Elle habillait les chansons comme elle le voulait. C'est cela qui est très beau : ne pas copier. Elle amenait justement son savoir-faire, son expression qui était vraiment très sensible, très impétueuse, très vivante".