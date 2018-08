Mort d'Aretha Franklin : une grande voix de l'Amérique

C'est peu de dire que le monde, et pas seulement celui de la musique, pleure la disparition d'un véritable monument. Aretha Franklin s'est éteinte jeudi 14 août. Partout sa voix bouleversait le public. Qu'elle chante l'hymne américain au pied de la Maison blanche, ou qu'elle chante pour le pape François. Elle arrache même quelques larmes à Barack Obama, lors d'une soirée très officielle. Lui, qui l'avait choisi pour son investiture. Tout un symbole.

"The Queen of Soul"

Première artiste noire à avoir fait la une de l'hebdomadaire Time, elle est la seule chanteuse à avoir vendu 75 millions de disques vinyles. Son parcours commence comme celui de beaucoup de musiciens de sa génération. Fille d'un pasteur militant des droits civiques, elle se fait la voix dès 9 ans, dans la chorale de gospel dans sa paroisse. Elle restera fidèle à ses origines toute sa vie. Une voix qu'elle impose à la fin des années 60, grâce à un titre planétaire : Respect. D'autres suivront comme Think, du film des Blues Brothers. Son dernier album en 2014, était un hommage aux divas de la soul de tous les temps. De toutes, elle était vraiment la reine. "The Queen of Soul" s'est éteinte à 76 ans.

