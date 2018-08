"J'ai le coeur brisé", "c'était la meilleure de toutes" : les fans rendent hommage à Aretha Franklin devant l'Apollo Theater de New York

La reine de la soul, morte jeudi 16 août, s'était produite plusieurs fois dans cette mythique salle de spectacles new-yorkaise.

"Repose en paix Aretha Franklin, la reine de la soul". Voilà les quelques mots qui illuminent la façade de l'Apollo Theater, à New York, depuis l'annonce de la mort de la diva jeudi 16 août. Aretha Franklin a fait la légende de ce lieu mythique du quartier d'Harlem.

La voir partir est un déchirement pour Sherin, qui vend des bijoux à quelques mètres de la salle de spectacle. "Pour moi c’est une icône, c’était mon idole, et je l’aime plus que n’importe qui ou n’importe quoi", confie-t-elle à franceinfo. "J’ai le coeur brisé et j’imagine que c’est pire pour sa famille. Elle représente tout pour moi. Je veux lui ressembler, chanter comme elle."

J’ai pleuré toute la matinée. Je t’aime Aretha, je t’ai toujours aiméeSherin, fan d'Aretha Franklinà franceinfo

Depuis l’annonce de sa mort, les touristes viennent se prendre en photo devant la plaque au nom de la chanteuse. Earnie, lui, a même apporté des fleurs. Il a vu la reine plusieurs fois sur scène. Et son titre de "queen of soul", dit-il, elle l’avait bien mérité. "Mon coeur est lourd depuis sa mort", poursuit-il. "Elle sera regrettée, on la regrette déjà. Je l’ai vue il y a quelques années ici à l’Apollo. C’était la meilleure de toutes sur scène !"

Ici, impossible de trouver des voix discordantes. Aretha Franklin était bien la plus grande de toutes, selon Mayaba, venue, elle aussi, saluer l’artiste. "Il y a beaucoup de chanteurs de RnB qui l’imitent. Mais sa voix ne peut pas être dupliquée", assure-t-elle.