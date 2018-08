Barack Obama salue la "divine" Aretha Franklin, qui a contribué à "façonner l'Amérique"

L'ancien président américain Barack Obama a rendu hommage, jeudi 16 août, à la "divine" Aretha Franklin morte le même jour à 76 ans. L'ancien président a estimé qu'elle avait contribué à "façonner l'Amérique".

"Dans sa voix, nous pouvions lire notre histoire, dans son entièreté et dans toutes ses nuances : notre puissance et nos peines, notre côté sombre et notre lumière, notre quête de la rédemption et le respect durement gagné", a commenté l'ancien président démocrate. La légende de la soul avait notamment chanté lors de son investiture.

Aretha helped define the American experience. In her voice, we could feel our history, all of it and in every shade—our power and our pain, our darkness and our light, our quest for redemption and our hard-won respect. May the Queen of Soul rest in eternal peace. pic.twitter.com/bfASqKlLc5