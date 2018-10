Après un malaise sur scène, la chanteuse du groupe Hyphen Hyphen s'excuse et invite les spectateurs à un prochain concert

Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans avaient exprimé leur gène face à sa performance vendredi soir, que la chanteuse explique par son épuisement.

Le concert ne s'est pas passé comme ils l'imaginaient. De nombreux fans du groupe français Hyphen Hyphen, venu le voir vendredi 12 octobre à l'Olympia à Paris, ont exprimé sur les réseaux sociaux leur étonnement ou leur colère face à la performance de la chanteuse du groupe. Des vidéos la montrent articuler difficilement ses paroles, et s'effondrer violemment sur scène, pendant que son groupe continue de jouer. Samedi, elle s'excusée et a expliqué son état dans un communiqué.

@HYPHENHYPHEN @DecibelsProd_ @OLYMPIAHALL On en parle de ce concert affligeant ? Santa a l’ouest (on ne sait pas à quoi ) et un playback quasi permanent.. Et il valait mieux vu le niveau vocal.. une honte à 35€ attendu depuis des mois.. pic.twitter.com/efXP0ZjFXZ — Clement Doye (@ClementDoye) 12 octobre 2018

Après un malaise sur scène le groupe a tenté, coûte que coûte, de continuer le concert « Show must go on » @OLYMPIAHALL @HYPHENHYPHEN #hyphen #olympia #concert pic.twitter.com/fCxSZhjK3a — Isabelle Fargette (@isafargette) 12 octobre 2018

Quand elle ne se donne même plus la peine de faire semblant... Flagrant délit de Play-back! pic.twitter.com/DDUpZAlbxS — Oriane Landré (@OrianeLandre) 13 octobre 2018

"Hier, sous le coup du stress et de la pression, mon corps a lâché", explique Santa dans une lettre publiée sur le Twitter du groupe. Elle explique avoir fait un premier "léger malaise avant de monter sur scène, dû à la fatigue générale". "J'ai voulu boire pour me redonner de la force et je n'ai pas tenu, j'ai fait un second malaise sur scène", poursuit-elle.

La chanteuse, qui se dit "désolée de vous avoir fait peur", explique que tous les spectateurs du concert seront invités lors d'un prochain concert au Zénith de Paris, le 14 juin 2019. "Nous vous indiquerons les démarches à suivre dès lundi", explique sa lettre, qui invite les fans à garder leurs billets ou leurs preuves d'achat des places.

Hyphen Hyphen doit se produire samedi soir sur scène. "Je remonte à cheval, (...) plus déterminée que jamais", promet Santa.