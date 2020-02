Aloïse Sauvage, un premier album et une envie dévorante

Aloïse Sauvage sort vendredi son premier album, "Dévorantes", après avoir notamment crevé l'écran lors des dernières Victoires de la Musique, nommée dans la catégorie Révélation scène. La jeune femme est bien représentative de sa génération sur le terrain musical : pas de genres, pas de frontières.

Ceux qui ne la connaissaient pas l'ont vu s'envoler, le 14 février dernier en direct à la télévision, le micro tracté par un filin. Aloïse Sauvage n'a pas remporté de Victoire de la musique - elle était nommée dans la catégorie Révélation Scène - mais aujourd'hui : "C'est mon premier album ! Peut-être la fin de l'introduction..."



Dévorantes est le titre d'un disque plein d'appétit et de confirmation. Danseuse, circassienne, actrice, la jeune femme se consacre à la musique à plein temps depuis deux ans. "Au départ, dit-elle, le plus compliqué était de trouver une certaine légitimité. J'avais envie qu'on parle de ma musique mais on me raccordait toujours à autre chose, mon parcours, le cinéma, la danse... Aujourd'hui je me sens plus apaisée parce que je me sens à ma place".

Ouais, je suis une chanteuse, et c'est cool !Aloïse Sauvage

Elle chante son époque, la fluidité des genres, des sexualités, le manque et les amours fugaces. Aloïse Sauvage n'est pas rappeuse, ou pas que - même si pour ce disque elle a travaillé avec des beatmakers du secteur -, mais à l'image d'un Eddy De Pretto, compagnon d'un label, Initial, qui a également fait émerger Angèle et Clara Luciani, elle ne s'interdit rien, amusée, parfois étonnée qu'on ne sache pas bien définir ce qu'elle fait.

Pour moi, franchement, je fais de la chanson française ! Je ne me pose pas la questionAloïse Sauvage

Et si on l'a remarquée, c'est donc aussi pour sa créativité sur scène. Révélation des Trans Musicales 2018, elle invente ses propres concerts, moments de mélanges et d'innovations scéniques. Mais elle prévient : "En 2022 il y aura bien plus qu'un micro avec un fil, je vous préviens !" Et Aloïse Sauvage tient toujours ses promesses.

Aloïse Sauvage, Dévorantes (Initial). Album disponible le 28 février. En concert le 21 avril à la Cigale, le 4 juin à Paris cette fois à l'Olympia, dans plusieurs festivals dont les Vieilles Charrues le 18 juillet...