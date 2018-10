Album posthume de Johnny : plus que quelques heures d'attente pour les fans

Quelque 800 000 copies de l'album "Mon pays c'est l'amour" ont été prévues par Warner Music France.

Des milliers de fans de toute la France s'apprêtent à se ruer sur l'album posthume de Johnny Hallyday, Mon pays c'est l'amour, disponible à 00h01 vendredi 19 octobre. "L'objectif n'est pas chiffré, mais Mon pays c'est l'amour sera disque de platine dès 00h01, rien qu'avec les préventes", a assuré Thierry Chassagne, patron de Warner Music France.

Cette certification correspond à 100 000 albums vendus, mais le 51e disque du chanteur pourrait probablement s'écouler à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires albums. Quelque 800 000 copies sont d'ores et déjà prévues.

On a quelques premières informations. On sait qu'on a battu le record, pour ce qui est de la musique, de réservations sur Fnac.com. Par rapport à ses autres albums, ça représente entre trois et quatre fois plus.Thierry Chassagne, patron de Music Warner Musicà franceinfo

A ce jour l'opus le plus écoulé du chanteur est Sang pour sang (1999), à raison de plus de deux millions d'exemplaires. Pour son premier jour de distribution, il s'en était vendu 250 000.

Plusieurs opérations ont été mises en place pour accompagner ce lancement. Deux heures avant sa commercialisation, RTL va organiser des écoutes dans des cinémas CGR de plusieurs villes de France. La plateforme de streaming Deezer proposera quant à elle l'écoute gratuite et illimitée de l'album au public sur le parvis de la gare Saint-Lazare, à Paris, à partir de minuit, sur une grande structure circulaire où il sera possible de brancher ses écouteurs.

Certains magasins ouvrent dès minuit

Outre les Fnac, Cultura et espaces culturels Leclerc, des enseignes exclusivement agroalimentaires comme Simply Market ou Atac proposeront également le disque. Mais l'essentiel se passera logiquement chez les disquaires et vendeurs culturels, dont un certain nombre ouvriront même peu avant minuit jeudi soir, comme la Fnac des Champs-Elysées (jusqu'à 4 heures du matin), à Paris.

Sur les #ChampsÉlysées, tout est prêt mais pour le moment, pas de file d’attente pour l’album posthume de #Johnny #live à H-4 pic.twitter.com/bKSQ29T9uo — Jean-François Guyot (@JFGuyot) 18 octobre 2018

L'album Mon pays c'est l'amour, qui balaye tous les styles musicaux (rockabilly, blues, rock) abordés par Johnny au cours de ses 58 ans de carrière, sortira en trois éditions : CD simple, CD collector à tirage limité avec livret, et vinyle. Nos confrères de Culturebox ont pu écouter le disque et décrivent un Johnny Hallyday "proche de ses racines rock".

Livré le 28 janvier, il avait d'abord été espéré au printemps par les fans. Mais en février, Laura Smet et David Hallyday ont contesté en justice le testament américain de leur père qui les déshérite au profit de Laeticia. Ils réclamaient aussi un droit de regard sur l'album, ce que leur a refusé le tribunal de grande instance de Nanterre en avril. Hasard ou coïncidence ? Le disque de Johnny Hallyday va sortir le jour de la Sainte-Laura.