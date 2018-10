"Mon pays c'est l'amour" : les coulisses du lancement de l'album posthume de Johnny Hallyday

Une opération de promotion pas comme les autres débute lundi. Celle autour du tout dernier album de Johnny Hallyday, enregistré juste avant sa mort. Avant sa sortie vendredi, ses proches vont défiler pour le présenter au plus grand nombre, alors qu'il est difficile d'oublier la procédure judiciaire autour de l'héritage, toujours en cours.

À quatre jours de la sortie, le 19 octobre, du dernier album enregistré par Johnny Hallyday, la presse va découvrir lundi les onze titres de cet opus enregistré au cours des derniers mois de la vie de l'artiste. C’est la première étape d'une semaine pendant laquelle on va beaucoup parler de Johnny. Une opération de promotion en rangs serrés, avec un contrôle quasi total.

Un dispositif inédit

Il y a une semaine, quelques journalistes spécialisés "musique" ont reçu un petit bout de carton. Une photo en noir et blanc de Johnny Hallyday, son nom écrit en lettres capitales, et juste en-dessous le titre de son album : Mon pays c'est l'Amour. Rendez-vous fixé au verso : le 15 octobre à 14h30 dans les locaux de Warner Music, au nord de Paris. Pas d'autre indication.

Renseignement pris, il s'agira d'une session d'écoute privée des onze titres de ce fameux album, suivie d'une conférence en deux temps, avec la direction de Warner Music France d'abord, dont le grand patron Thierry Chassagne, puis avec les plus proches collaborateurs de la star décédée, Bertrand Lamblot et Maxim Nucci pour l'artistique, ainsi que son manager Sébastien Farran.

Il n'est pas rare que les journalistes, privés de portable ou de tout autre dispositif d'enregistrement, soient convoqués en secret pour une écoute d'album. Mais une telle organisation, lourde, cadrée, minutée presque, de mémoire de journaliste "musique" à franceinfo, c’est du jamais vu. Elle est à la hauteur des enjeux autour de cet album, le 51e et dernier de Johnny Hallyday, enregistré à la fin de sa vie, juste avant sa disparition le 6 décembre dernier.

Une absence remarquée

Laeticia Hallyday sera la grande absente de cette conférence de presse. Pourtant, son rôle de directrice artistique sur ce dernier disque a clairement été évoqué ces dernières semaines. Explication : elle a préféré enregistrer deux entretiens avec des journalistes qu'elle connaît, en l'occurrence Thierry Demaizière pour TF1, spécialiste des entretiens-confessions dans l'émission "Sept à Huit", et Marc-Olivier Fogiel pour la radio RTL. Elle a également donné un entretien à l'hebdomadaire Paris Match à paraître dans deux jours. C'est tout, pas de questions directes et potentiellement dérangeantes de la part de journalistes en conférence de presse. On nous a d'ailleurs prévenus que la procédure judiciaire en cours autour de l'héritage Hallyday était un sujet interdit cet après-midi.

Pour le reste, la presse people s'est fait l'écho toute la semaine des moindres faits et gestes de la veuve de Johnny, arrivée il y a huit jours à Paris avec leurs deux filles, Jade et Joy. Elle ne traînera d'ailleurs pas trop, retour à Los Angeles dès la fin de la semaine.

Une procédure judiciaire toujours en cours

Il y a une date à retenir : le 30 novembre. Ce jour-là, le tribunal de Nanterre se déclarera compétent, ou pas, pour juger la fameuse affaire, celle dans laquelle Laura Smet et David Hallyday d'un côté, Laeticia Hallyday de l'autre, s'opposent dans la répartition de l'héritage de Johnny. Mais on peut le dire : personne ne souhaite arriver à un tel déballage, comme lors des premières audiences en référé au printemps dernier. Du coup, depuis plusieurs semaines des négociations ont lieu entre avocats. La villa de Marnes-la-Coquette, les guitares, les droits d'auteur, les motos, chacun demande, rien n'aboutit pour l'instant et les avocats, bien sûr, se gardent de tout commentaire sauf à faire fuiter une information allant dans le sens de son ou sa cliente.

Pour l'instant concentrons-nous sur un aspect plus ou moins mis de côté ces derniers temps : la qualité de l'album, annoncé plus rock que jamais. Car l'héritage de Johnny Hallyday, pour cette semaine au moins, c'est bien celui-là.