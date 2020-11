À Caen, le jeune Burkingyouth transmet son "besoin d'évasion" dans un troisième EP pop rock

Pas simple de composer, de rencontrer un public et de se faire connaître quand on a démarré sa carrière deux ans seulement avant le premier confinement. Le guitariste et compositeur David Lorgis alias Burkingyouth s'en accomode et fait le choix d'exister uniquement sur les plateformes et les réseaux sociaux. Son troisième EP intitulé Water est sorti vendredi 27 novembre. Cinq titres écrits au printemps dernier.





"On a tous besoin d'évasion, reconnaît le jeune homme. La nature et l'océan sont des images de la liberté, une réponse à apporter en ces temps difficiles pour nous tous."

Même s'il regrette de ne pouvoir chanter en concert pour un vrai "partage direct avec le public", Burkingyouth entend créer une communauté sur les réseaux sociaux autour de son projet musical : "C'est un autre type de relation qui se noue par écrans interposés, mais l'enjeu c'est justement de réussir à fédérer un public autour d'un environnement qu'on aime".