À Amiens, des choristes amateurs picards bientôt sur la scène du Zénith pour un hommage à Queen

Trente-deux ans après la disparition prématurée de Freddie Mercury, "The Show must go on". Depuis le 12 janvier, date de lancement de la tournée à Nancy, 500 choristes locaux accompagnent, à chaque concert, les chanteurs et musiciens professionnels de cette production. À deux semaines du grand jour au Zénith d’Amiens, nous avons assisté aux dernières répétitions des choristes picards, à Salouël, dans la Somme.

Concert "500 voix pour Queen" - Au Zénith d'Amiens le 27 janvier 2024 - (France 3 Picardie : J.Beaucamp / M. Maillet / C. Marquant)

Des mois de travail

Ils s’entraînent depuis des mois à chanter les tubes du mythique groupe britannique. "Ça commence à être bon. On sera prêt pour le 27", se réjouit un choriste. Et pourtant, c’est seulement la quatrième fois qu’ils sont tous réunis. "En général, on répète avec nos MP3. D’être tous ensemble, on se sent porter", ajoute une autre participante.

Certains n’ont jamais chanté dans une chorale, d’autres ne parlent pas l’anglais. Des difficultés vite surmontées grâce à la motivation de ces fans de Queen. "On a senti une mise en route en quelques semaines, une véritable adaptation aux chants et aux partitions", reconnaît Xavier Bourguignon, chef de chœur.

Une répétition devant un public conquis

Afin de travailler aussi son aisance face au public, la chorale a joué dans la galerie marchande d’un centre commercial face à des clients parfois un peu surpris. "Ça prend aux tripes, comme on dit, parce que c’est beau de voir 500 voix chanter ensemble, surtout sur du Queen", s’enthousiasme un passant. Pour d’autres, dans l’assistance, c’est un avant-goût du spectacle au Zénith d‘Amiens. "Cela me fait une répétition pour le concert du 27 janvier puisque j’ai pris ma place", indique une jeune femme. Largement applaudie, la chorale a découvert, à cette occasion, les premiers plaisirs de la scène.

"C’est un moment hyper intense et impressionnant, on sait pourquoi on a travaillé pendant des mois", explique pour sa part l’une des choristes. Sur scène pendant deux heures, ils interpréteront 19 titres de Queen. Une prestation aux côtés, entre autres, d’Aurélien Vivos, gagnant de The Voice 2023 et tête d’affiche du spectacle.

Concert 500 voix pour Queen, en tournée dans toute la France, retrouvez les dates ici