Musique : l'ex-Beatle Paul McCartney revient avec un nouvel album solo

En tout et pour tout, Paul McCartney a sorti 45 albums au cours de sa carrière. Mais celui qui sera disponible à partir du 18 décembre, intitulé McCartney III, n'est que son troisième en solo. Le précédent avait vu le jour il y a 40 ans, en 1980, au sortir de son aventure avec le groupe Wings. "Comme nous tous, il était confiné au début de l'année et c'est à ce moment qu'il a eu l'idée d'aller en studio pour enregistrer de nouveaux morceaux," raconte Jacques Volcouve, invité du 23h de franceinfo vendredi 11 décembre.



Un album "plein d'enthousiasme"

Du haut de ses 78 ans et malgré le blues ambiant, l'artiste britannique propose un album "plein d'enthousiasme, optimiste et truffé de mélodies étonnantes," explique l'historien français des Beatles, qui a eu le privilège d'écouter ces compositions inédites en avant-première. "Sa voix a un petit peu faibli au fil des années, mais on finit par s'y habituer."

