Le photojournaliste palestinien Motaz Azaiza remporte le prix Liberté

(MUSTAFA HASSOUNA / ANADOLU via AFP)

Créé en 2019 par la Région Normandie avec l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, ce prix récompense une personne ou une organisation engagée dans la défense des libertés. Cette année, 14 265 jeunes issus de 116 pays ont voté pour départager les trois nominés.

Une récompense qui salue "son combat en faveur de la liberté de la presse et du droit à l'information". Le photojournaliste et influenceur palestinien, Motaz Azaiza, a remporté le prix Liberté sur le conflit dans la bande de Gaza, a annoncé mardi 7 mai la Région Normandie.

Motaz Azaiza, âgé de 25 ans, est devenu très populaire avec des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux en couvrant dès le 7 octobre la guerre entre Israël et le Hamas palestinien, tout en partageant son expérience personnelle dans ce territoire assiégé. Le photojournaliste a également été élu "homme de l'année" par le magazine GQ Middle East en décembre 2023.

La une du magazine GQ Middle East de décembre 2023. (GQ MIDDLE EAST)

Depuis le début du conflit, 97 journalistes et salariés des médias, dont 92 Palestiniens, ont été tués et 16 autres blessés. Motaz Azaiza a finalement pu être évacué avec sa famille fin janvier au Qatar, où il continue de "s'engager pour la liberté de la presse et la protection des journalistes", ont indiqué dans un communiqué les organisateurs du prix Liberté.

Ce prix, doté de 25 000 euros, lui permettra de poursuivre cette mission. Il lui sera remis le 4 juin à Caen devant les deux autres personnes nommées ou leurs représentants : Noura Ghazi, avocate syrienne luttant en faveur des droits des prisonniers politiques, et Maria Kolesnikova, figure de l'opposition biélorusse. Emprisonnée, elle sera représentée par sa sœur Tatsiana Khomich.

Quelque 4 000 jeunes, dont de nombreux lycéens venus des Etats-Unis et d'Allemagne, ainsi qu'une cinquantaine de vétérans de la Seconde Guerre mondiale seront également présents à la veille du 80e anniversaire du Débarquement. La lauréate du prix en 2021, la rappeuse afghane Sonita Alizada, y interprétera la chanson Stand up! spécialement écrite pour cette occasion avec de jeunes danseurs et chanteurs normands.