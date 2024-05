Tout ce que vous rêvez de savoir sur le prochain Gala du Met à New York est ici !

Chaque année, le Met Gala à New York a lieu le premier lundi du mois de mai et accompagne l'ouverture de la grande exposition du Costume Institute.

Créé en 1948, le Met Gala a longtemps été réservé à la très haute société new-yorkaise, mais la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, l'a repris en main en 1995 pour le transformer en événement "people" planétaire adapté à l'ère des réseaux sociaux. Même invité, le billet coûte très cher : en 2023, 50 000 dollars pour une place au dîner et à partir de 300 000 dollars la table payée par un mécène.

Les stars mondiales de la mode, du showbiz, du sport et de la politique avaient rendu hommage, le 1er mai 2023, dans le luxe et l'extravagance, au "Kaiser" Karl Lagerfeld, décédé en 2019, lors d'une des soirées les plus sélectives de la planète.

Voici ce que nous savons de ce grand rendez-vous mondain, fixé le 6 mai, où les stars défilent dans des tenues extravagantes.

Quel est le dress code ?

Le code vestimentaire du gala est l'information la plus attendue des fashionistas qui trépigneront au pied des marches du musée pour entrapercevoir les stars. Cette année, ce sera "The Garden of Time" (Le Jardin du temps) qui fait référence à une nouvelle du même nom de l'écrivain britannique de science-fiction J.G. Ballard, sur le caractère éphémère de la beauté.

Ce dress code perMet aux grands créateurs de Mettre leur imagination au service des tenues portées par les stars et la montée des marches du Met est, à chaque fois, l'occasion d'un concours d'extravagance vestimentaire, comme en 2021, lorsque la star de la téléréalité Kim Kardashian est arrivée intégralement recouverte de noir, visage compris.

Qui préside le gala ?

L'actrice Zendaya, la chanteuse Jennifer Lopez, l'acteur australien Chris Hemsworth et le prince portoricain du rap latino Bad Bunny seront les coprésidents de la soirée de gala du Metropolitan Museum. Shou Chew, PDG de TikTok, et Jonathan Anderson, directeur créatif de Loewe, seront les présidents d'honneur.

Comme chaque année, ils accompagneront sur les marches du Met, adossé à Central Park sur la 5e avenue de Manhattan, la grande prêtresse de l'événement et de la mode, la rédactrice en chef du magazine Vogue, Anna Wintour.

Où regarder la soirée ?

Le livestream est présenté par Vogue et diffusé en direct sur ses plateformes numériques ainsi que sur TikTok et YouTube. C'est le quatrième livestream du tapis rouge du Met Gala du magazine, qui se tiendra le lundi 6 mai dès minuit, heure française.

Il sera animé par l'actrice Gwendoline Christie, la productrice et actrice La La Anthony et la mannequin Ashley Graham. La créatrice de contenu Emma Chamberlain, envoyée spéciale de Vogue, interviewera certaines des plus grandes stars sur le tapis rouge.

Quelle est l'exposition du Costume Institute ?

Cette soirée philanthropique, où se pressent les stars dans des tenues extravagantes, coïncide chaque année avec l'ouverture de l'exposition de printemps du Costume Institute. En 2023, le Met indiquait "à ce jour, et depuis qu'Anna Wintour, administratrice du Met, en a pris la direction, le gala a permis de lever 223,5 millions de dollars pour le Costume Institute" et fournit au département sa principale source de financement annuel pour les expositions, les publications, les acquisitions...

Cette année, la thématique de l'exposition est Spleeping Beauties - Reawakening Fashion (Les Belles endormies - réveiller la mode) présentée du 10 mai au 2 septembre 2024. Le fonds impressionnant du musée sera une nouvelle fois mis en valeur puisqu'il entend réveiller ses vêtements ou tenues les plus anciennes ou fragiles. Au total, 250 vêtements et accessoires – connectés visuellement à travers la thématique de la nature – servent également de métaphore pour le caractère éphémère de la mode. Les capacités sensorielles de ces chefs-d'œuvre seront à l'honneur : les visiteurs pourront humer les histoires aromatiques des chapeaux aux motifs floraux ; toucher les murs des galeries gaufrés de broderies et faire l'expérience – via la technique d'illusion d'optique du fantôme de Pepper – d'une jupe entravée limitant la foulée des femmes au début du XXe siècle.

Pour Max Hollein, directeur général du Met, l'exposition "repoussera les limites de notre imagination et nous invitera à expérimenter les facettes multisensorielles d'un vêtement, ces facettes qui se détériorent et se perdent après être entrées dans une collection de musée en tant qu'objet. Pour Andrew Bolton, conservateur en charge du Costume Institute, "lorsqu'un vêtement entre dans notre collection, son statut est irrévocablement modifié. Ce qui était autrefois une partie vitale de l'expérience vécue par une personne est désormais une "œuvre d'art" immobile qui ne peut plus être portée, entendue, touchée ou sentie. L'exposition s'efforce d'animer ces œuvres d'art en réveillant leurs capacités sensorielles grâce à une gamme de technologies".