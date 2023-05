A l'extravagant gala du Met de New York, les stars de la mode et du showbiz célèbrent le couturier Karl Lagerfeld

Les stars mondiales de la mode, du showbiz, du sport et de la politique ont rendu hommage le 1er mai, dans le luxe et l'extravagance, au "Kaiser" Karl Lagerfeld décédé en 2019, lors d'une des soirées les plus sélectives de la planète.

Dans la pure tradition philanthropique américaine pour lever des millions de dollars, le gala du Met, qui a lieu le premier lundi de mai, est destiné à financer le département mode du musée, The Costume Institute, dont l'exposition annuelle rend hommage au couturier au catogan et lunettes noires, indissociable de la maison Chanel. Première grande rétrospective depuis sa mort, Karl Lagerfeld : A Line of Beauty (5 mai - 16 juillet) explore les dualités de l'artiste, maître de la réinvention, qui avait adapté le célèbre tailleur en tweed de la maison Chanel avec une mini-jupe pour rajeunir la marque. Créé en 1948, le "Met Gala" a longtemps été réservé à la très haute société new-yorkaise mais la rédactrice en chef de Vogue Anna Wintour l'a repris en main en 1995 pour le transformer en événement "people" planétaire adapté à l'ère des réseaux sociaux. Même invité, le billet coûte très cher : 50 000 dollars pour une place au dîner (contre 35 000 dollars en 2022), à partir de 300 000 dollars la table payée par un mécène. L'actrice Glenn Close porte une robe en cristaux brodés à la main Eau de Nil avec un col et des poignets en coton amidonné et une cape en taffetas de la maison Erdem au gala du Met à New York, le 1er mai 2023 (THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA) Dans une robe blanche Valentino, Rihanna est arrivée dans les dernières sur le tapis du MET à Manhattan le 1er mai 2023. Enceinte, la superstar de la pop s'est contentée de lancer à la forêt de caméras "se sentir bien" tandis que son compagnon le rappeur ASAP Rocky s'est dit "heureux d'être père" (THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA) Dans une robe Chanel qu'elle avait portée pour la première fois il y a près de 20 ans dans une publicité pour le parfum "Numéro 5", Nicole Kidman a déclaré être "tellement contente de pouvoir encore la porter", lors de la montée des marches du gala du Met, le 1er mai 2023 (THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA) Kim Kardashian dans une robe haute couture Schiaparelli créée par Daniel Roseberry au gala du Met à New York, le 1er mai 2023 (TAYLOR HILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA) Le 1er mai 2023 au gala du Met, la chanteuse Dua Lipa était vêtue d'une robe couleur crème que Karl Lagerfeld avait dessinée pour Chanel dans les années 1990, mise en valeur par un stupéfiant collier en diamant du joaillier Tiffany, dont le propriétaire LVMH vient de rouvrir son célèbre magasin sur la 5e Avenue. (JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA) Sur la robe de l'actrice, écrivain et productrice britannico-américaine, Lily Collins en lettres gigantesques, le nom de Karl. En hommage à la légende de la mode, disparue en février 2019, toutes les stars du gala étaient censées être habillées de tenues l'honorant pour la montée des marches du gala du Met le 1er mai 2023 (JEFF KRAVITZ / FILMMAGIC) La rappeuse, auteure-compositrice et actrice américaine Cardi B au gala du Met à New York, le 1er mai 2023 (TAYLOR HILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA) L'acteur Jared Leto est arrivé au Gala du Met à New York le 1er mai 2023 caché dans le costume de Choupette, la célèbre chatte sacrée de Birmanie du couturier, avant de se dévêtir pour dévoiler ensuite une autre tenue pour la montée des marches (MATT BARON/SHUTTERSTOCK/SIPA / SIPA) Olivier Rousteing, le directeur artistique de Balmain, est arrivé au gala du Met à New York le 1er mai avec un sac noir sur lequel était affiché Karl Who ? Celui-ci est inspiré du tote bag du créateur français Naco Paris, réalisé du temps du vivant de Karl Lagerfeld (MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)