VIDEOS. En attendant le déconfinement, les collectionneurs de sneakers rêvent des modèles cultes immortalisés au cinéma

Onitsuka Tiger, Nike et Jordan, trois marques emblématiques de sneakers sous le feux des projecteurs dans cinq vidéos, cinq extraits de séries, films et documentaires...

Dans ce contexte où le temps est suspendu par l'épidémie de coronavirus, pas question de faire du shopping. Certains collectionneurs rangent leurs sneakers, d'autres les estiment mais beaucoup aussi rêvent des modèles emblématiques.

StockX, plateforme de revente de sneakers et d'éditions limitées de luxe, a dressé une liste de séries, films et documentaires, ou apparaissent des modèles cultes, donc voici une sélection. Si les sneakerheads (personnes possédant une collection assez conséquente, ndlr) seront prompts à les identifier, pour les autres voici des explications sur les apparitions à l'écran des emblématiques Onitsuka Tiger, Nike et Jordan.

Fans d'Onitsuka Tiger : Uma Thurman dans "Kill Bill"

L’actrice américaine Uma Thurman porte dans Kill Bill : Volume 1 de Quentin Tarantino sorti en 2003 une combinaison jaune et noire moulante avec des baskets de Tai-Chi assorties, caractérisées par leur souplesse et leur confort. Cette basket est personnalisée : pendant une scène de combat, on peut entrevoir le message "Fuck You" sur la semelle. Ici les techniques de combat sont inspirées du film Le Jeu de la mort avec Bruce Lee - il en est de même pour les baskets. Onitsuka Tiger est une marque japonaise née en 1949 qui produit des chaussures et des vêtements de sportswear inspirés du design minimaliste japonais.

Fans de Nike : Tom Hanks dans "Forrest Gump"

Tom Hanks dans le film Forrest Gump de Robert Zemeckis sorti en 1994 porte une Nike Cortez : on se souvient tous de cette scène de course inoubliable. Cette rétro running a été créée en 1972 à la base pour la course à pied. Proposée aux athlètes américains la même année à l’occasion des JO de Munich, elle remporte alors un succès planétaire. Chaussure blanche, swoosh rouge (surnom du logo de Nike) et semelle bleue : elle est encore aujourd’hui un symbole de rétro chic.

Fans de Nike : Michael J. Fox dans "Retour vers le Futur"

La top liste des film street iconiques ne serait complète sans la trilogie Retour vers le Futur. Le film original célèbre son 35e anniversaire cette année et les chaussures MAG Back To the Future de Nike, inspirées des baskets auto-laçantes que Marty McFly portait dans le film Part II, détiennent le titre de baskets les plus chères au monde à la revente. Seules 89 paires ont été produites en série limitée en 2016. Aujourd'hui, chaque paire vaut 28 000 euros.

Fans de Jordan : "The Last Dance"

Netflix a mis à disposition les deux premiers épisodes de la série documentaire sur la légende Michael Jordan : The Last Dance suit le dernier titre des Chicago Bulls lors de la saison 1997-1998 de la NBA. Côté sneakers : de la Air Jordan XI à la Air Jordan XIV inspirée par Ferrari, ce documentaire dévoile de nombreuses éditions limitées avec des coloris et des styles variés.

Fans de Jordan : Will Smith dans "Le Prince de Bel-Air"

Cette série a fait de Will Smith la vedette qu’il est aujourd’hui. Elle a aussi été une révélation pour l’acteur qui s’est entiché des Jordans. En les portant constamment à l’écran, il a inspiré l’ensemble des fans de streetwear. Ce n’est pas seulement le style de Will Smith qui reste en tête mais aussi l’ensemble de la famille Banks qui est une leçon de mode des années 90.