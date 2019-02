Virginie Viard, bras droit de Lagerfeld, lui succède à la création des collections chez Chanel

Elle prendra la direction artistique de Chanel après la disparition du couturier.

Virginie Viard, directrice du studio de création mode de Chanel et bras droit de Karl Lagerfeld, mort mardi 19 février, va lui succéder à la création des collections, a annoncé la maison Chanel dans un communiqué.

"C'est à Virginie Viard, directrice du studio de création mode de Chanel et la plus proche collaboratrice de Karl Lagerfeld depuis plus de 30 ans qu'Alain Wertheimer (copropriétaire de Chanel) a confié le soin d'assurer la création des collections pour continuer de faire vivre l'héritage de Gabrielle Chanel et de Karl Lagerfeld", selon le communiqué. Karl Lagerfeld présentait Virginie Viard comme son "bras droit et bras gauche à la fois".

"Je traduis facilement ses croquis"

C'est elle qui a salué le public le 22 janvier aux côtés de la mariée, dernière silhouette du défilé haute couture pour lequel Karl Lagerfeld, "fatigué", était absent pour la première fois depuis ses débuts chez Chanel en 1983.

Dans une de ses rares interviews, à Madame Figaro en 2017, Virginie Viard a raconté comment elle réalisait en 3D les croquis de son mentor : "Je traduis facilement ses croquis. Nous avons une connivence de longue date. Je suis directrice de studio, avec sept ateliers, huit collections. Mais c'est Karl qui dirige les essayages." Elle confiait aussi qu'elle vouvoyait Karl Lagerfeld : "C'est la seule personne que je connais très bien et que je vouvoie. Ça me plaît."