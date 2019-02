Karl Lagerfeld "était totalement solitaire et seul, mais c'était ce qu'il voulait", selon Inès de La Fressange

Inès de La Fressange, qui fut la première et la plus emblématique de ses égéries, revient sur France Inter sur le goût du travail et de la solitude du "Kaiser", décédé mardi à l'âge de 85 ans.

Karl Lagerfeld et Inès de la Fressange, le 13 mars 1987, préparant le défilé prêt-à-porter automne-hiver. (PIERRE GUILLAUD / AFP)